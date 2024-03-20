Канделаки предстала перед поклонниками в одном полотенце

Телеведущая снялась сразу после душа, скрыв интимные части тела за полотенцем. Канделаки не сняла свои аксессуары: черные часы и кольцо, и на ее лице не было косметики.

Она поделилась своим утренним ритуалом ухода за кожей, особенно акцентировав внимание на использовании пилинга в это время года, когда солнечная активность еще не на максимуме. Канделаки объяснила, что пилинг помогает ей избавляться от ночных загрязнений, включая пот, пыль, отмершие клетки кожи и остатки ночного крема. Без этой процедуры, по ее словам, при нанесении дневного крема все эти загрязнения окажутся «запечатанными» под кожей с бактериями, что способствует появлению ранних морщин.

В январе Канделаки запретили въезд в Казахстан.