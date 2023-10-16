Канатную дорогу на Воробьевых горах в Москве закрыли на техобслуживание
В Москве, на Воробьевых горах, для посетителей закрыли канатную дорогу. С 16 по 24 октября там проведут работы по техническому обслуживанию. Об этом сообщили в пресс-службе спортивно-развлекательного комплекса «Воробьевы горы».
Представители учреждения отметили, что такую проверку проводят ежегодно весной и осенью. Специалисты проверяют и налаживают системы жизнеобеспечения канатной дороги. Работы занимают от недели до десяти дней.
В этом году проверят узлы канатной дороги, заменят масла и оценят состояние сооружения для дальнейшей эксплуатации.
Московская канатная дорога работает в столице с 2018 года и часто делает подарки для горожан. Например, в День знаний первоклассники могли бесплатно прокатиться на ней. А в День физкультурника свободный проезд давали за выполнение нормативов ГТО.