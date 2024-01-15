Канадский рэпер получил два пожизненных срока из-за песни

Суд посчитал, что в треке есть «тонко завуалированное признание» Нгуена в убийстве двух человек. Речь идет об убитом во время бандитских разборок студенте Джагвире Сингхе Малхи и гангстере Рэндипе Канге, которого, скорее всего, убили по ошибке.

Песня стала лишь одним из доказательств. Другим оказалось признание свидетеля, который жил в то время в доме рэпера.

Ранее в США мужчину оправдали после 48 лет в тюрьме. Суд признал его винновым в убийстве, которого он не совершал. Вначале его приговорили к смертной казни, а потом - к пожизненному заключению. Когда выяснилось, что мужчина не виноват, его отпустили и выплатили компенсацию в размере 175 тысяч долларов (более 15 миллионов рублей).

В Италии ювелир получил 17 лет тюрьмы за убийство двух грабителей и ранение третьего. Суд не посчитал действия мужчины самообороной.