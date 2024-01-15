15 января 2024, 03:03

Канадский рэпер получил два пожизненных срока из-за песни

Unsplash
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Канадский рэпер T-Sav (Тайрел Нгуен) получил два пожизненных срока после записи трека. В песне он спел про убийства, сообщил телеканал CBC.

Суд посчитал, что в треке есть «тонко завуалированное признание» Нгуена в убийстве двух человек. Речь идет об убитом во время бандитских разборок студенте Джагвире Сингхе Малхи и гангстере Рэндипе Канге, которого, скорее всего, убили по ошибке.

Песня стала лишь одним из доказательств. Другим оказалось признание свидетеля, который жил в то время в доме рэпера.

Ранее в США мужчину оправдали после 48 лет в тюрьме. Суд признал его винновым в убийстве, которого он не совершал. Вначале его приговорили к смертной казни, а потом - к пожизненному заключению. Когда выяснилось, что мужчина не виноват, его отпустили и выплатили компенсацию в размере 175 тысяч долларов (более 15 миллионов рублей).

В Италии ювелир получил 17 лет тюрьмы за убийство двух грабителей и ранение третьего. Суд не посчитал действия мужчины самообороной.

США Убийства Суд Песни Тюрьмы Мужчины
15 января 2024, 03:16
Компания Wildberries пока не нашла 16 сотрудников сгоревшего склада
РИА «Новости»
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Компания Wildberries все еще ищет 16 сотрудников сгоревшего в Санкт-Петербурге склада. Об этом написал Telegram-канал интернет-магазина.

«На данный момент устанавливаем местонахождение 16 человек», - сообщили представители компании.

Пожар на складе Wildberries в Шушарах начался в субботу, 13 января. Площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров. Представители маркетплейса заявили о скором открытии нового сортировочного центра. Он начнет работу в течение двух недель.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочий. Следствие не исключило, что пожар на складе интернет-магазина случился из-за несоблюдения пожарной безопасности ответственными за это сотрудниками.

Ранее в Wildberries заявили, что не могут дозвониться до 54 работников , которые были на складе во время пожара. Многие оставили там свои вещи, чтобы успеть покинуть здание.

Санкт-Петербург Уголовное дело Пожары Работа Маркетплейсы
15 января 2024, 01:31
Умер актер Адылбек Атыхаев, снимавшийся в «Елках»
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Умер актер, исполнивший роль «дворника» в кинофраншизе «Елки». Мужчине было 57 лет, сообщила студия Bazelevs в своем Telegram-канале.

«Друзья, сегодня день глубокой печали. Двенадцатого января скончался Адылбек Атыхаев. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным, всем близким и друзьям», - написали представители кинокомпании Они отметили, что Атыхаев работал со студией более 20 лет. Причина его кончины не сообщается.

Актер стал известен благодаря роли дворника Адыла из фильма «Елки». По сюжету он работал на Красной площади и помог главным героям первого фильма Варе и Вове, написав фразу, которую президент произнес в новогоднем обращении. Позже Атыхаев сыграл в третьей и пятой частях кинофраншизы.

Фильмы Мужчины Актеры Красная площадь
15 января 2024, 00:50
Эндокринолог развеял распространенные мифы о похудении
Freepik
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Мнение о вредности картофеля при похудении является ошибочным. Об этом заявила врач-эндокринолог Екатерина Янг в своем Telegram-канале.

По ее словам, если корнеплод съесть в отварном виде, это улучшит микрофлору кишечника, так как организм получит большое количество резистентного крахмала.

«А вот в картофельном пюре резистентный крахмал почти отсутствует. 100 грамм отваренного в кожуре картофеля содержит 17 миллиграммов витамина», - заявила эксперт.

Также эндокринолог развеяла миф о запрете еды после шести вечера. Янг объяснила, что желательно принимать пищу за два часа до сна. Если ночью происходят частые пробуждения от голода или тревоги, можно включить в рацион сложные углеводы.

Специалист не согласилась с мнением, что молоко является основным источником кальция. Она отметила, что этот элемент также содержится в зелени, орехах, рыбе и овощах.

Ранее диетолог Юлия Бурякова рассказала, как похудеть без вреда для здоровья. Для этого приемы пищи следует разделить на три-четыре раза.

Еда Красота
15 января 2024, 00:12
Участник Финской и Великой Отечественной войн скончался в Дагестане на 104-м году жизни
РИА «Новости»
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Участник Финской и Великой Отечественной войн Тагир Тагиров умер в возрасте 103 лет в Дагестане. Об этом сообщил глава Махачкалы Юсуп Умавов в своем Telegram-канале.

«Сегодня пришла скорбная весть - на 104-м году жизни от нас ушел ветеран Великой Отечественной войны Тагир Насрулаевич Тагиров. <…> Тагиров был дважды пленен, перенес ранение, пережил все ужасы немецких концлагерей, а затем и тяготы рудников Сибири», - отметил Умавов.

Тагиров родился 12 декабря 1920 года в Дагестане. В 1940 году служил на финской границе в пулеметно-артиллерийском батальоне. Он должен был демобилизоваться, но остался в армии, когда началась Великая Отечественная война. Мужчина получил ранение в обе ноги и ошибочно попал в списки погибших. Позже его пленили немцы, но он выжил.

Ветеран должен был получить орден Красной Звезды, но в документах перепутали его отчество, поэтому награду вручили другому военнослужащему. После войны Тагиров вернулся на родину, в Дагестан, где окончил школу бухгалтеров и начал работать.

Дагестан Ветераны Войны Армия Великая Отечественная война

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