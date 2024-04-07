«Какой-то силой пронзило». Патриарх Кирилл вспомнил, как полвека назад обрел смысл жизни

Патриарх отметил, что прекрасно помнит тот день. Он был на службе в Троицком соборе Александро-Невской лавры.

«Перед хиротонией я, как и полагается, стоял перед сосудом для архиерейского омовения, иконостасом, и в этот момент услышал прокимен (библейский стих - прим. ред.): „Благовестите день о дне спасение Бога нашего“. И меня прямо какой-то силой пронзило, я сказал себе: вот это и должен быть символ твоей жизни, это должно быть знаменем твоей жизни: благовестить о дне спасения Бога нашего», - процитировало его РИА «Новости».

Патриарх добавил, что с тех пор всегда ощущал помощь Бога в этом деле и считает его смыслом жизни до сих пор.

Патриарх Кирилл стал главой Русской православной церкви в 2009 году. В феврале исполнилось 15 лет со дня его интронизации.