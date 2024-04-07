07 апреля 2024, 18:11

«Какой-то силой пронзило». Патриарх Кирилл вспомнил, как полвека назад обрел смысл жизни

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Благовещение вспомнил, как 55 лет назад обрел «знамение своей жизни». Рассказ прозвучал на проповеди в Благовещенском соборе Московского Кремля.

Патриарх отметил, что прекрасно помнит тот день. Он был на службе в Троицком соборе Александро-Невской лавры.

«Перед хиротонией я, как и полагается, стоял перед сосудом для архиерейского омовения, иконостасом, и в этот момент услышал прокимен (библейский стих - прим. ред.): „Благовестите день о дне спасение Бога нашего“. И меня прямо какой-то силой пронзило, я сказал себе: вот это и должен быть символ твоей жизни, это должно быть знаменем твоей жизни: благовестить о дне спасения Бога нашего», - процитировало его РИА «Новости».

Патриарх добавил, что с тех пор всегда ощущал помощь Бога в этом деле и считает его смыслом жизни до сих пор.

Патриарх Кирилл стал главой Русской православной церкви в 2009 году. В феврале исполнилось 15 лет со дня его интронизации.

Религия Патриарх Кирилл
07 апреля 2024, 13:17
Новый профессиональный праздник появится в России
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Правительство России учредило новый профессиональный праздник — День работника электронной промышленности. Информация об этом появилась на официальном сайте кабмина.

Правительство России учредило новый профессиональный праздник - День работника электронной промышленности. Информация об этом появилась на официальном сайте кабмина.

«Постановление, закрепляющее эту дату в календаре, подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - следует из документа.

С инициативой о создании праздника обратился президент Российской академии наук Геннадий Красников. Как отметили в правительстве, электронная промышленность - одна из стратегических отраслей экономики в России. Отмечать День работника электронной промышленности будут в первое воскресенье октября.

В России в октябре ежегодно отмечают День работника атомной промышленности. В прошлом году, поздравляя с профессиональным праздником сотрудников «ЗиО-Подольск», отметили, что компания производит оборудование для атомной и тепловой энергетики, нефтехимической и газовой промышленности, а ее продукцией оснащены не только предприятия России, но и стран Балтии и стран Содружества Независимых Государств.

Праздники Россия Михаил Мишустин Экономика Промышленность Наука
07 апреля 2024, 10:41
Продающие вейпы несовершеннолетним предложили закрывать
Читайте нас в: Google Новости
Некоторые работники магазинов продают детям вейпы, несмотря на действующий запрет. Зачастую продавцам выгоднее заплатить штраф, чем соблюдать принятые нормы. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он предложил ужесточить наказание за продажу аэрозольных смесей несовершеннолетним и закрывать точки, нарушающие закон.

«Правильно будет ввести более эффективное наказание для безответственных предпринимателей, <…>, а также увеличить штрафы за нарушение закона», - указал Володин.

Председатель ГД напомнил о вреде вейпов. По его словам, содержащиеся в аэрозоле токсичные вещества могут вызвать патологические изменения, в том числе отек мозга и остановку сердца. Володин добавил, что от регулирования продажи вейпов зависит вопрос здоровья детей.

Ранее петербургская школьница попала в реанимацию из-за отравления электронной сигаретой. Девятиклассница потеряла сознание у себя дома. Девочку доставили в больницу с тяжелым отравлением.

Штрафы Дети Законы Запреты
07 апреля 2024, 05:59
Священник рассказал о популярной традиции в Благовещение
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Обычай выпускать птиц у храмов на праздник Благовещения не богослужебный, однако его все равно многие любят и соблюдают. Об этом рассказал глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов в беседе с РИА «Новости».

«В праздник есть не богослужебная, но любимая верующими традиция - после литургии выпускают подготовленных к этому птиц, чаще всего голубей. То, что птица свободно вылетает, символизирует Богом данную человеку свободу, о чем напоминает и сам праздник Благовещения», - рассказал он.

Также отпускание голубей на волю служит напоминанием о действии Духа Святого. В другом евангельском сюжете рассказывали о сошествии Духа Святого в виде голубя во время крещения Спасителя в реке Иордан.

Ранее «360» разобрался в истории и традициях благовещения Пресвятой Богородицы. Это поистине радостный праздник в православном календаре. Верующие в этот день вспоминают о счастливой новости, которую архангел Гавриил принес Деве Марии.

Праздники Священники РПЦ Птицы Религия История
06 апреля 2024, 21:32
Космонавтов Новицкого и Василевскую тепло встретили в Звездном Городке
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Космонавтов Олега Новицкого и Марину Василевскую встретили в Звездном Городке. Видео с их прибытия опубликовали в Telegram-канале «Роскосмоса».

В публикации отметили, что специалисты Центра подготовки космонавтов и близкие готовились к их прибытию и ждали встречи.

Для Марины Василевской этот полет был первым. Женщина участвовала в космической миссии от Республики Беларусь. В «Роскосмосе» ей пожелали легкой реабилитации и продвижения в карьере.

Ранее стало известно, что спускаемый аппарат корабля «Союз МС-24» успешно приземлился недалеко от города Жезказгана в Казахстане. Помимо Новицкого и Василевской на борту находилась американка, астронавт НАСА Лорал О’Хара.

В марте Олег Новицкий рассказал, что Международная космическая станция в хорошем состоянии и может еще долго прослужить. Он отметил, что МКС полностью обеспечивает безопасность экипажей.

Космонавты Видео Роскосмос Звездный городок

Новости по теме