Как у бойцов СВО. Матвиенко вручила Путину необычный подарок на 23 Февраля

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«Валентина Матвиенко на 23 Февраля подарила Владимиру Путину перчатки. Как и обещала очень морозным январским днем», - рассказал журналист.

Партии таких же перчаток, а также носков и других теплых вещей регулярно отправляют в зону специальной военной операции. Их изготавливают женщины Совета Федерации. Путину достались две пары шерстяных перчаток, которые связали вручную, и одна - изготовленная на фабрике.

Ранее Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Он назвал праздник одним из самых почитаемых в стране. Военные в России окружены подлинной народной любовью, а преданность Отчизне считается важнейшей ценностью , подчеркнул президент.

По традиции 23 Февраля Путин прибыл в Александровский сад. Глава государства возложил венок из красных роз к Могиле Неизвестного Солдата.