«Как слону дробина». Петросян пошутил о позднем отцовстве

Иногда важные слова произносят так часто, что их смысл начинает размываться. Особенно легко это происходит, когда события действительно приобретают большой масштаб, невиданный до этого многими поколениями россиян. Когда почти каждый день происходит что-то, не имеющее аналогов, слова «беспрецедентный», «исторический» блекнут. Но то, что пережила Россия за три дня выборов президента, с 15 по 17 марта, действительно войдет в историю — историю страны и историю людей. Как Россия выбирала лидера — в материале «360».

Такие разные выборы Скажем очевидное: трудно представить себе более важное событие, чем выборы президента России в условиях специальной военной операции. Мало того, что их исход буквально предопределяет путь, которым пойдет вся страна, мало того, что уровень организации электорального процесса, включая меры безопасности, должен был быть высочайшим, особенно в приграничных регионах - важнее всего оказалось то, что выборы буквально стали отражением российского общества в момент коренного перелома.

Что же сделало выборы 2024 года историческими? Спецоперация? Высокая (в некоторых регионах - снова это слово - беспрецедентно высокая) явка? Во многом так оно и есть, но нельзя упускать из виду самый удивительный факт: это политическое событие в России превратилось в настоящий акт любви. Любви к самым близким, любви к самым дальним. Любви к Родине.

Хорошо, что появилась возможность это увидеть.

То, каким образом голосовали россияне во всех регионах большой страны на протяжении трех дней, показывает многие особенности социума лучше разных опросов. Например, выборы оказались удивительной площадкой для самовыражения.

Это могло быть гордое выражение своей национальной идентичности: жители Бурятии приезжали на избирательные участки верхом и в традиционной одежде, в первую очередь демонстрируя, как важны народные корни - даже во времена всеобщей глобализации и унификации образа жизни.

В Якутии голосовать пришел настоящий боотур - мужчина прибыл на голосование в золотых доспехах древнего воина, защитника, со шлемом и копьем.

Другой тренд выборов-2024 - самовыражение чисто творческое. Избиратели сочетали вполне серьезное намерение воспользоваться свим гражданским правом с самым несерьезным внешним видом, наряжаясь то в супергероев и героев мультфильмов, то в исторических личностей, а то и вовсе поддаваясь чистому полету фантазии. Так, в разгар Масленицы на один из участков голосовать пришла девушка, обернутая в плед в виде гигантского блина.

Ребячество? Может, и так.

Но если сейчас, в столь серьезные времена, не оставлять себе права на улыбку, то как эти времена пережить?





Конечно, невероятно важными выборы президента России стали для жителей новых регионов страны и областей, которые оказались под обстрелами ВСУ. Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области, Курская и Белгородская области выстояли, хотя всеми правдами и неправдами голосование там хотели сорвать, а людей попросту напугать.

Не получилось. Да и как могло получиться напугать тех, кто из любви к своей настоящей Родине поставил необходимость выразить свое мнение о том, кто ею должен руководить, выше, чем страх попасть под вероломный огонь противника? Участники голосования показывали себе, друг другу - а в эпоху интернета в каком-то смысле и всему окружающему миру - все то, чем они дорожат, что они любят.

Брали с собой на выборы детей. Ходили голосовать в обнимку с любимыми питомцами, которым никто не мешал сопровождать хозяев в такой важный момент. Иногда четвероногие даже «подрабатывали» наблюдателями , бдительно поглядывая на приходящих отдать свой голос.

Для некоторых выборы буквально стали изъявлением не только гражданской воли, но и любви. Пары в Подмосковье, Казани, Югре, Твери, многих других российских регионах решили после заключения брака отправиться на избирательные участки.

Многие помогали прийти проголосовать самым пожилым членам своих семей - в том числе фронтовикам Великой Отечественной или детям войны, для которых было крайне важно сделать выбор по всей форме.