05 февраля 2024, 16:28

Как достать соседа. Неадекватных хулиганов стоит быть только по кошельку

Телеканал «360»
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Бороться с соседями-хулиганами сложно, особенно когда они преклонного возраста и имеют справку о дееспособности. Юристы уверены, что единственное болевое место у всех пакостников — их карман. По нему и стоит быть, фиксируя диверсии и отправляя жалобы участковому. Карательную психиатрию эксперты посчитали лишней.

Пенсионерка из Татарстана терроризирует соседей В Уфе пожилая женщина, наряжаясь в темные очки, разнообразные шляпы и прочий камуфляж, терроризировала целый дом. Она била стеклянную тару и разливала отходы жизнедеятельности под дверями соседей по многоэтажке. Все диверсии зафиксировали камеры наблюдения в подъезде, рассказал Telegram-канал SHOT.

Пенсионерка держит в ужасе весь дом уже пять лет. Жильцы, которых она регулярно оскорбляет при встрече, не смогли усовестить хулиганистую женщину. Отправить на принудительное лечение тоже не получилось: врачи отказались признавать нарушительницу спокойствия недееспособной.

Это не первый случай бесчинства уфимских пенсионерок. В прошлом феврале СМИ рассказали о нескольких пенсионерках, которые решили, будто их соседка, жена участника СВО и мать двоих детей, «варит мефедрон на трех аппаратах». В ноябре 2023-го старушки из Уфы устроили между собой рукопашную битву.

Хулиганов нужно бить по кошельку Правозащитник, судья в отставке Владимир Комсолев объяснил в разговоре с «360», что случаи с неадекватными соседями в России не редкость.

Жильцам следует обратиться с заявлением к участковому, перечислив случаи хулиганства и порчи общего домового имущества. Тогда нарушителю грозит административная или уголовная ответственность.

Собеседник «360» согласился, что с неадекватными соседями довольно сложно бороться, особенно если хулигана признали дееспособным. Единственный способ - постоянно вызывать участкового, который будет делать нарушителю предупреждения, а в случае порчи частного или домового имущества выпишет штрафы.

Таким образом, пенсионерка из собственного кошелька заплатит за свои проказы, уточнил правозащитник. Как правило, подобная мера в 99% случаев останавливает вандалов, причем даже тех, кто страдают какими-то психическими расстройствами и желали с помощью хулиганства обратить на себя внимание.

Адвокат Карен Погосов также отметил, что принудительное психиатрическое лечение - крайняя мера, для которой нужны веские причины: например, если состояние пациента представляет серьезную опасность для окружающих людей или самого пациента.

Принудительная психиатрия - не выход Комсолев рассказал, что сегодня в России есть ряд нормативных актов, предоставляющих возможность врачам без согласия направлять человека на лечение, в том числе принудительное. Однако, по мнению правозащитника, это не самый лучший способ для решения вопросов.

«Почему? Потому что это будет служить прецедентом для борьбы с любыми людьми, в принципе с чем-либо несогласными. Таким образом смогут просто избавиться от человека, отправив его на принудительное лечение. Куда эффективнее решать вопрос с помощью материальной ответственности», - заверил Комсолев.

Штрафы Уфа Россия
05 февраля 2024, 15:34
Жительницу Набережных Челнов проверят после видео с избиением ребенка
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Жительницу Набережных Челнов заподозрили в жестоком обращении с ребенком. Делом займется прокуратура Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В Сети распространился ролик с одного из домофонов. Наружная камера зафиксировала, как женщина поволокла ребенка за шиворот. Возле подъезда она несколько раз ударила мальчика. Все действия сопровождались оскорблениями.

Прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов поручил организовать проверку по факту жестокого обращения с ребенком.

«При подтверждении информации прокуратура Набережных Челнов <…> при наличии оснований примет меры реагирования», - уточнили в ведомстве.

В селе Турунтаево в Бурятии местный житель обнаружил девятимесячного ребенка на улице в 30-градусный мороз в одних памперсах. С младенцем был его четырехлетний брат. Мужчина доставил их родственникам. У грудного ребенка диагностировали обморожение рук и ног. Его госпитализировали. По данным «Газеты РБ» , мать малолетних детей в это время распивала спиртное у своей подруги.

Дети Татарстан Женщины
05 февраля 2024, 14:24
«Объективно необходимо». Запрет на рассаживание детей и взрослых в самолетах поддержали
Unsplash
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Российским авиакомпаниям запретят рассаживать родителей и их детей в самолетах. Поправки в Воздушный кодекс готовят в «Единой России». Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала «360», что в этом вопросе должна быть некая вариативность.

«Объективно так необходимо сделать, поскольку мы понимаем, что ребенок может испугаться в воздухе, почувствовать себя скованно, плохо. Необходимость участия в этом случае родителей обоснована», - отметила спикер.

С другой стороны, билеты могут выкупить таким образом, что семью не посадить рядом. По мнению депутата, в таком случае нужно давать возможность выбора родителям, например, приобрести билеты в разных местах.

«В силу объективных причин у нас сегодня повышенный спрос на воздушные перевозки. С учетом ситуации думаю, что авиакомпании обязаны обеспечить максимальный комфорт для семей. В то же время иметь возможность не держать билеты до последнего или не отказывать семьям только потому, что [они будут сидеть] в разных местах», - добавила собеседница «360».

Бессараб считает, что нет необходимости сажать вместе с родителями достаточно взрослых детей. Нужно ограничиться запретом на рассаживание с детьми до 12 лет.

Ранее авиакомпании и аэропорты изменили правила перелета пассажиров с детьми после проверки Генеральной прокуратуры. Клиенты сами выберут, с кем из сопровождающих будет лететь ребенок.

Дети Законы Госдума РФ Семья Самолеты Россия Авиакомпании
05 февраля 2024, 14:01
Почти 110 тысяч газовых плит проверили в Москве в январе
РИА «Новости»
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В первом месяце 2024 года в Москве проверили почти 110 тысяч газовых плит. Об этом сообщил в Telegram-канале столичный комплекс городского хозяйства.

В пресс-службе отметили, что в городе более 1,8 миллиона семей используют газовые плиты, поэтому своевременная проверка их состояния очень важна.

«Ежегодно проводим плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда», - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Закон возлагает на собственника или арендатора квартиры обязанность содержать газовое оборудование в исправном состоянии и своевременно его менять. На каждой плите должна быть установлена система «газ-контроль», блокирующая подачу газа в случае угасания пламени в горелке. Средний срок службы плиты составляет 10-12 лет.

Специалисты уже опубликовали график проверки газовых плит в домах Москвы в 2024 году. Точную дату можно узнать на сайте АО «Мосгаз» или при помощи Telegram-бота.

ЖКХ Газ Москва
05 февраля 2024, 13:36
Кремль указал на важность продолжения работы «Яндекса» в России
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Кремлю важно, что компания «Яндекс» продолжит работать в России. Можно приветствовать достигнутые договоренности по продаже основного бизнеса консорциуму частных инвесторов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».

«Яндекс» является одним из национальных чемпионов в экономике в сфере высоких технологий. Компания дает работу талантливым россиянам, много молодых людей ищут работу именно в «Яндексе».

«Для нас, конечно, важно продолжение работы этой копании именно у нас в стране», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он добавил, что главным владельцем остается российский менеджмент компании, что тоже важно.

Ранее стало известно, что нидерландская компания Yandex N.V.

продаст российский бизнес «Яндекс» за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов. Новой головной организацией станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс».

Декан факультета права НИУ ВШЭ, член РОЦИТ Вадим Виноградов считает, что продажа бизнеса «Яндекса» станет новым этапом развития компании и важнейшим решением в целом, сообщили «Известия».

Кремль Яндекс Дмитрий Песков Россия Работа Бизнес

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