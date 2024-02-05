Как достать соседа. Неадекватных хулиганов стоит быть только по кошельку

Пенсионерка из Татарстана терроризирует соседей В Уфе пожилая женщина, наряжаясь в темные очки, разнообразные шляпы и прочий камуфляж, терроризировала целый дом. Она била стеклянную тару и разливала отходы жизнедеятельности под дверями соседей по многоэтажке. Все диверсии зафиксировали камеры наблюдения в подъезде, рассказал Telegram-канал SHOT.

Пенсионерка держит в ужасе весь дом уже пять лет. Жильцы, которых она регулярно оскорбляет при встрече, не смогли усовестить хулиганистую женщину. Отправить на принудительное лечение тоже не получилось: врачи отказались признавать нарушительницу спокойствия недееспособной.

Это не первый случай бесчинства уфимских пенсионерок. В прошлом феврале СМИ рассказали о нескольких пенсионерках, которые решили, будто их соседка, жена участника СВО и мать двоих детей, «варит мефедрон на трех аппаратах». В ноябре 2023-го старушки из Уфы устроили между собой рукопашную битву.

Хулиганов нужно бить по кошельку Правозащитник, судья в отставке Владимир Комсолев объяснил в разговоре с «360», что случаи с неадекватными соседями в России не редкость.

Жильцам следует обратиться с заявлением к участковому, перечислив случаи хулиганства и порчи общего домового имущества. Тогда нарушителю грозит административная или уголовная ответственность.

Собеседник «360» согласился, что с неадекватными соседями довольно сложно бороться, особенно если хулигана признали дееспособным. Единственный способ - постоянно вызывать участкового, который будет делать нарушителю предупреждения, а в случае порчи частного или домового имущества выпишет штрафы.

Таким образом, пенсионерка из собственного кошелька заплатит за свои проказы, уточнил правозащитник. Как правило, подобная мера в 99% случаев останавливает вандалов, причем даже тех, кто страдают какими-то психическими расстройствами и желали с помощью хулиганства обратить на себя внимание.

Адвокат Карен Погосов также отметил, что принудительное психиатрическое лечение - крайняя мера, для которой нужны веские причины: например, если состояние пациента представляет серьезную опасность для окружающих людей или самого пациента.

Принудительная психиатрия - не выход Комсолев рассказал, что сегодня в России есть ряд нормативных актов, предоставляющих возможность врачам без согласия направлять человека на лечение, в том числе принудительное. Однако, по мнению правозащитника, это не самый лучший способ для решения вопросов.

«Почему? Потому что это будет служить прецедентом для борьбы с любыми людьми, в принципе с чем-либо несогласными. Таким образом смогут просто избавиться от человека, отправив его на принудительное лечение. Куда эффективнее решать вопрос с помощью материальной ответственности», - заверил Комсолев.