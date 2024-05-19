19 мая 2024, 15:29

Как дела у Жириновского? В Барнауле провели «спиритический сеанс» с вызовом «духа Сталина»

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

«Спиритический сеанс» с вызовом духа вождя народов Иосифа Сталина провели в барнаульском «Сталин-центре» 18 мая в рамках акции «Ночь музеев». Представление было необычным и привлекло огромное внимание публики, сообщил корреспондент amic.ru, который побывал на мероприятии.

«Спиритический сеанс» с вызовом духа вождя народов Иосифа Сталина провели в барнаульском «Сталин-центре» 18 мая в рамках акции «Ночь музеев». Представление было необычным и привлекло огромное внимание публики, сообщил корреспондент amic.ru , который побывал на мероприятии.

Актеры разыграли представление, во время которого они вызывали духов французского императора Наполеона и древнегреческого философа Сократа. За основу взяли книгу Михаила Булгакова «Спиритический сеанс» и еще несколько других произведений и погрузили сюжеты в декорации 1928 года, когда Сталин приезжал на Алтай.

По сюжету сеанс не понравился одному из персонажей, и тот пожаловался в НКВД. С проверкой наведались сотрудник спецслужб и Иосиф Сталин.

За представлением наблюдали зрители, которые могли задавать вопросы духам. Один из участников сеанса поинтересовался, как дела у основателя ЛДПР Владимира Жириновского , который скончался в 2022 году.

Ранее председатель совета барнаульского «Сталин-Центра» Сергей Матасов, рассказывая о планах на «Ночь музеев», говорил, что дух Иосифа Сталина собираются призывать, но получится это или нет - неизвестно. Однако действие в постановке относилось к 1928 году, тогда Сталин был еще жив. Поэтому он «пришел» на представление в качестве персонажа, а не его духа.

Однако планы «Сталин-центра» провести реконструкцию спиритического сеанса с вызовом духа Иосифа Сталина в «Ночь музеев» порадовали не всех. Барнаульский священник Александр Микушин заявил, что подобный «спиритический сеанс» - это не только оскорбление чувств верующих, но и угроза национальной безопасности, сообщил amic.ru. Публикацию священнослужитель выложил у себя в соцсети, но после удалил ее.

Протоиерей Дмитрий Смирнов также говорил, что спиритические сеансы очень опасны. Человек общается не с духами умерших, а с бесами, сообщало издание «Правмир». Это грозит проблемами с психическим здоровьем.

Книги Скандалы Музеи Актеры Владимир Жириновский Иосиф Сталин
19 мая 2024, 11:12
Умер посол Гондураса Сальгадо в России
Читайте нас в: Google Новости
В Москве не стало чрезвычайного и полномочного посла Республики Гондурас Хуана Рамона Эльвира Сальгадо. Он умер у себя дома, сообщили «Известия».

По данным издания, посол скончался в своем жилище в районе Замоскворечье в Москве. О причинах и обстоятельствах смерти политика - пока ничего неизвестно.

Глава МИД Гондураса Энрике Рейна на своей странице в соцсети X подтвердил сведения о кончине Сальгадо.

«От имени правительства президента Сиомары Кастро мы глубоко сожалеем о смерти в Москве нашего коллеги Хуана Рамона Эльвира, посла Гондураса в России», - написал он в некрологе.

Другие подробности уточняются.

Дипломатия Болезни МИД РФ Москва
19 мая 2024, 02:53
Священник в День жен-мироносиц напомнил об особой роли женщин
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В День жен-мироносиц церковь вспоминает подвиг любви, веры и преданности, подчеркивая особую роль женщин в семье и обществе. О религиозном празднике РИА «Новости» рассказал клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.

«Второе воскресенье после Пасхи посвящено воспоминанию святых жен-мироносиц - тех женщин, которые первые пришли к гробу, в котором лежало тело Иисуса Христа», - пояснил священник.

Этот день церковь отмечает как праздник всех женщин-христианок. Протоиерей напомнил об особой роли женщин в обществе и семье.

В первое после Пасхи воскресенье отмечают Красную горку.

Праздник имеет языческое происхождение, однако Церковь признает его. В 2024 году Антипасху отмечали 12 мая.

Праздники Священники Пасха Семья Женщины Религия Иисус Христос
18 мая 2024, 23:24
Стало известно об объемах пассажирских авиаперевозок внутри России в 2024 году
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Объем внутренних пассажирских авиаперевозок в России по итогам 2024 года сократится на 7% поо сравнению с прошлым годом и составит 77,3 миллиона человек. Об этом сообщили на официальном сайте нормативно-правовых актов.

Количество зарубежных перевозок, согласно прогнозу, также снизится на 7% и составит 20,8 миллиона пассажиров.

Ранее правительство РФ приняло решение в период с 2024-го по 2030-й годы поставить авиаперевозчикам 990 самолетов отечественного производства. Речь идет о таких машинах, ка SSJ New, МС-21-310, Ил-114-300, Ту-214, Ил-96-300, ТВРС-44 «Ладога», «Освей» (ЛМС-192) и «Байкал». Кроме того, предполагается передача 765 вертолетов «Ансат», Ми-8МТВ-1 и Ми-ВАМТ.

Туризм Самолеты Россия
18 мая 2024, 22:53
В Минсельхозе опровергли дефицит кисломолочной продукции в России
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Дефицит кисломолочной продукции на рынке в России исключили, сырья на ее производство хватает. Об этом заявили в министерстве сельского хозяйства РФ, передало РИА «Новости».

«У молочных предприятий сформированы достаточные запасы необходимого сырья для производства, в том числе бактериальных заквасок», - заявили в ведомстве.

Там отметили, что данная продукция непрерывно поступает в страну, трудностей с поставками нет.

«Нехватка кисломолочной продукции на внутреннем рынке исключена», - подчеркнули в Минсельхозе РФ.

Ранее поставщик заквасок Chr. Hansen датская компания Novonesis ушла из России. Как сообщило издание Shopper’s, деятельность предприятия свернут в государстве в течение года.

Ранее стало известно, что объем производства молочной продукции увеличился в Московской области за год. Суммарная выручка превысила 35 миллиардов рублей, это на 27,9% больше, чем в прошлом году.

Сельское хозяйство Россия

Новости по теме