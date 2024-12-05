05 декабря 2024, 17:24

Кадырову напомнили о единстве права после критики СК и МВД

РИА «Новости»
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Критика, которой глава Чечни Рамзан Кадыров подверг руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина и министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, звучит довольно странно. На это в беседе с Lenta.ru указала член Совета по правам человека Ева Меркачева.

Она отметила, что с материалами уголовного дела против подростка, вероятно упомянутого Кадыровым, не знакома.

«Но могу сказать, и об этом обязательно надо говорить, что странно слышать такие слова от главы республики, где нарушения в силовых структурах - нередкое явление», - сказала Меркачева.

От правозащитников, добавила член СПЧ, вообще скопилось немало вопросов к структурам республики. В пример она привела несколько дел, по которым нет никакой информации.

«Думается, что, если задавать вопросы главе всего СК России и главе МВД, надо исходить из того, что сам четко стоишь на позициях верховенства права, что оно у нас неизбирательно», - обратила она внимание.

Меркачева напомнила, что Уголовный кодекс для всех россиян один, так же как и право, которое нужно отстаивать для каждого.

Ранее глава Чечни усомнился в профпригодности Бастрыкина и Колокольцева из-за дела 13-летнего подростка, которого будут судить за драку в парке «Ходынское поле».

Драки Уголовное дело Чечня Рамзан Кадыров Ева Меркачева Следственный комитет России
05 декабря 2024, 08:54
«Всех получателей пенсии ждут индексации». Как изменятся выплаты в 2025 году?
РИА «Новости»
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В следующем году все пенсии в России проиндексируют на 14,75%. Об этом заявила член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Lenta.ru.

«Всех получателей пенсии ожидают индексации. Индексации произойдут с 1 апреля 2025 года и составят 14,75%», - сказала она.

По словам Бессараб, получатели социальных пенсий, чьи доходы ниже регионального прожиточного минимума, получат доплату к пенсии. Отсюда следует, что размер выплаты будет не меньше прожиточного минимума у абсолютно всех пенсионеров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, что со следующего года минимальный размер пенсии с городской доплатой в Москве составит 25 850 рублей. Также на 5,5% вырастут другие социальные выплаты.

Пенсия Пенсионеры Доходы
05 декабря 2024, 08:16
«Сейчас не до веселья». Более 25% россиян отказались идти на новогодний корпоратив
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Чуть больше четверти россиян не пойдут на новогодний корпоратив. Такой результат показало исследование рекрутинговой платформы hh.ru, сообщило РИА «Новости».

По его данным, 27% сотрудников по разным причинам не захотели посещать мероприятие.

Из них 2% не захотели отмечать праздник в присутствии начальства, 5% не решились праздновать с коллегами, 14% вообще пропускают все корпоративы, а 6% считают, что сейчас не до веселья.

Больше других от праздничных мероприятий отказались жители Башкирии, Нижегородской, Московской, Кемеровской и Тюменской областей.

Ранее сервис Superjob выяснил, что корпоратив проведут 58% российских компаний. Праздники устроят в офисах, ресторанах и за городом. Наименее популярными праздничными развлечениями для коллег стали походы в театр.

Исследования Праздники Новый год
05 декабря 2024, 07:29
Врачи забили тревогу из-за введения обязательных клинических рекомендаций
Pxhere
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Медики в России забили тревогу из-за введения обязательных клинических рекомендаций (КР) при лечении с 1 января 2025 года. Об этом сообщил «Коммерсант».

Врачи опасаются, что региональные больницы не смогут соблюдать новые стандарты из-за нехватки денег. Медицинский адвокат Ирина Гриценко привела пример с отсутствием оборудования.

«Для оказания медицинской помощи в рамках клинических рекомендаций необходимо, допустим, провести МРТ-исследование, но не везде есть аппарат», - сказала она.

Председатель Врачебной палаты Тверской области Валентин Пантелеев тоже заявил, что не все клиники имеют возможность выполнять клинические рекомендации. По его словам, из-за этого у врачей могут возникнуть проблемы с законом.

На тревогу медиков отреагировал первый заместитель председателя комитета по охране здоровья ГД Бадма Башанкаев. Он предложил вводить КР постепенно, с учетом бюджетных возможностей регионов, оснащенности больниц и кадрового состава медучреждений.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала Минздрав разобраться со сложившейся ситуацией. Она отметила, что «напряжение нарастает, и не реагировать на него нельзя».

Адвокаты Больницы Законы Минздрав Врачи Россия Валентина Матвиенко
05 декабря 2024, 02:01
Такера Карлсона сняли на видео около отеля в Москве
РИА «Новости»
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Журналиста Такера Карлсона засняли в Москве после анонса интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым. Видео с ним опубликовало издание Ruptly.

На кадрах видно, как Карлсон выходил на парковку из гостиницы в сопровождении охраны. Снимавшие американца журналисты не смогли приблизиться к коллеге, никаких комментариев он не дал. Также пока неизвестно, когда именно была сделана видеозапись, до или после интервью Такера с Лавровым.

Ранее Карлсон сообщил своим подписчикам в соцсети Х, что приехал в Россию для беседы с Лавровым. Он пообещал опубликовать интервью в ближайшее время.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова показала снимок со съемок.

Она призвала набраться терпения и дождаться полного выпуска.

Перед беседой с министром Карлсон записал видеообращение с Красной площади , в котором заявил, жители США не имеют никакого представления о положении дел в России из-за тотальной пропаганды.

Сергей Лавров Мария Захарова Россия Интервью Такер Карлсон Москва

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