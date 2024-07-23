23 июля 2024, 17:17

Кадыров заявил о «наглом рейдерском захвате» Wildberries

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Компания Wildberries пытались захватить «рейдеры» после того, как жена бизнесмена Владислава Бакальчука ушла из дома. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что предприниматель приехал к нему и сообщил о «рейдерах», которые пытаются оградить его от супруги Татьяны.

«Даю слово, не позволю вмешиваться такими путями в семейную жизнь», - указал Кадыров.

Глава республики добавил, что «откровенный и наглый рейдерский захват» устроили братья Леван и Роберт Мирзоян. Кадыров добавил, что поручил заняться этим вопросом депутата Госдумы Адама Делимханова.

В июле Татьяна Бакальчук написала в своем Telegram-канале , что в компании идут изменения в новой объединенной структуре.

«Борис Пешняк, коммерческий директор Russ, объединит опыт двух рекламных команд для создания новых уникальных продуктов для наших партнеров», - указала гендиректор.

Ранее в Wildberries опровергли информацию об увольнении исполнительного директора Ольги Наумовой. Трудовые отношения с маркетплейсом прекратили сотрудники Алексей Духанин и Ирина Матачунас.

Чечня Рамзан Кадыров Маркетплейсы
23 июля 2024, 16:49
Бахчевод предупредил об угрозе значительного роста цен на арбузы
Unsplash
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Арбузы и дыни могут подорожать на 50% по сравнению с ценами прошлого года. Как это произошло, рассказал «Парламентской газете» фермер-бахчевод из Ставропольского края Роман Пономарев.

Арбузы и дыни могут подорожать на 50% по сравнению с ценами прошлого года. Как это произошло, рассказал « Парламентской газете » фермер-бахчевод из Ставропольского края Роман Пономарев.

По его словам, с начала весны бахчеводы столкнулись со множеством проблем. Сначала по регионам, в которых выращивают арбузы, ударили заморозки. Следом пришлось бороться с нашествием насекомого-паразита трипса, высасывающего из культур соки. Из-за этого арбузы получились значительно меньше, чем должны были.

Кроме того, как сообщил Пономарев, в Ставропольском крае уже два месяца не было мощного дождя.

Однако фермеры не ожидают существенного дефицита. По их словам, в прошлые годы предложение на арбузы было гораздо выше спроса, и почти половина к концу сезона оставалась в полях.

Но даже та нехватка, которая будет, повлияет на отпускные и потребительские цены. Если в прошлом году, как объяснил Пономарев, арбузы покупали по 10-12 рублей за килограмм, то в этом - за 15-18. Доходя до торговых сетей, они дорожают примерно втрое. Таким образом, минимальная цена за килограмм арбуза вырастет с 30 до 45 рублей.

Пономарев рекомендовал закупиться арбузами до начала августа, пока спрос не начал расти.

Ранее диетолог Александра Разаренова призвала не покупать нарезанные арбузы.

Сельское хозяйство
23 июля 2024, 16:37
Российских блогеров предложили обязать жертвовать деньги на соцпроекты
РИА «Новости»
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Ассоциация блогеров и агентств (АБА) заявила о намерении обязать инфлюенсеров отдавать 5% годового объема рекламы под социальный контент. Об этом сообщил «Коммерсант».

По мнению ассоциации, это решение увеличит количество социально значимого контента в блогосфере и поддержит благотворительные проекты.

В АБА подтвердили, что организация уже занимается подготовкой законопроекта.

«Для рекламного рынка наша идея - не нововведение, так как на законодательном уровне это уже должны делать все другие рекламораспространители», - процитировал RT представителя ассоциации.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин предложил обязать блогеров лицензировать продажу образовательных курсов. По его мнению, это нововведения поможет россиянам получать качественные услуги и меньше сталкиваться с мошенниками. Парламентарий добавил, что бесплатные тренинги лицензировать не нужно.

Блогеры Деньги
23 июля 2024, 15:56
Госдума приняла закон о режиме высылки мигрантов
РИА «Новости»
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Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтении законопроект, которым предлагается ввести новый миграционный режим высылки иностранцев. Документ предполагает, что иностранцы не смогут менять место жительства или пребывания в России без разрешения органа внутренних дел, управлять транспортом, приобретать имущество и заключать брак.

Мигрантов включат в реестр контролируемых лиц, доступ к которому будет предоставляться как госорганам, так и любым юридическим и физическим лицам.

Как сообщили «Известия» , изменения внесут в закон «О правовом положении иностранных граждан в России». Вместе с режимами депортации и административного выдворения начнет действовать высылка.

Против мигрантов, которые незаконно находятся в России или совершают противоправные действия могут ввести ограничения. По одной из поправок, иностранцы, которые попали под режим высылки, смогут снимать наличными до 30 тысяч рублей в месяц.

Ранее Госдума запросила у Следкома предложения об изменении законов о мигрантах. Как стало известно ранее, число преступлений экстремистской направленности, совершенных иностранцами, выросло за первые шесть месяцев 2024 года на 55%.

Депутаты решили одобрить проект закона, расширяющий перечень правонарушений, за которые мигрантов будут выдворять из России. В Думу также внесли законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции.

Мигранты Законы Преступления Депутаты Россия Брак
23 июля 2024, 13:51
Госдума приняла законопроект о лишении свободы за пропаганду наркотиков
РИА «Новости»
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Государственная дума приняла законопроект о лишении свободы за пропаганду запрещенных веществ. Об этом сообщили на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, за распространение информации о наркотиках предусмотрено наказание в виде заключения на срок до двух лет. Изменения вступят в силу с 1 июня 2025 года.

Поправки не распространятся на произведения литературы и искусства, созданные до 1 августа 1990 года. Под понятие пропаганды не попадут издания, в которых наркотики являются оправданной жанром неотъемлемой частью художественного замысла.

Всего депутаты приняли в окончательном чтении три законопроекта о запрете пропаганды незаконного оборота запрещенных веществ.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев ранее предложил награждать россиян , передающих правоохранителям полезную информацию о наркопреступниках. Парламентарий назвал меру эффективным способом борьбы с закладчиками.

Наркотики Госдума РФ

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