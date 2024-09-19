19 сентября 2024, 19:20

Кадыров заявил, что Маск отключил ему Cybertruck

Читайте нас в: Google Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что полученный им электропикап Cybertruck от компании Tesla перестал работать. Политик предположил, что машину отключил основатель компании Илон Маск.

«Некрасиво поступил Илон Маск. Дарит от души дорогие подарки, а потом удалённо их отключает», - пожаловался Кадыров в своем Telegram-канале.

Чеченский лидер отметил, что машина отлично справлялась с боевыми задачами, демонстрировала маневренность. Но недавно, по словам Кадырова, Маск отключил Cybertruck.

«Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня», - рассказал он.

Tesla Cybertruck - электромобиль-пикап в стиле киберпанк. Заявленная грузоподъемность машины составляет порядка 1,6 тонны. Производство авто стартовало в июле 2023 года

Чечня Рамзан Кадыров Tesla Машины Илон Маск
19 сентября 2024, 14:57
В МВД заявили о нелегитимности контроля за экзаменами у мигрантов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Контроль за экзаменом на знание русского языка у мигрантов нелегитимен. Об этом заявил «Коммерсанту» первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.

По его словам, 25 марта во все 622 помещения, где проходили экзамены для иностранных граждан, направили сотрудников полиции, которые следили за ходом процедуры. Правоохранители в том числе проверяли данные мигрантов для выявления возможных подмен.

После этого МВД закрыло две трети площадок, где проводились экзамены. Также 25% мигрантов в тот день не сдали тест, рассказал Горовой «Я понимал, что эти меры нелегитимны, но иного пути мы не нашли», - отметил он.

Ранее в Госдуме заявили, что внесут изменения в законопроект , связанный с вопросами знания мигрантами русского языка, их образования и социальной адаптации. Поправки представят в ближайшее время, заявила депутат Ирина Яровая.

Мигранты МВД РФ Экзамены
19 сентября 2024, 12:14
Названы самые востребованные работники в сфере логистики в сентябре
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Самыми востребованными сотрудниками в логистической сфере в сентябре стали водители большегрузов и погрузчиков, комплектовщики и кладовщики. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Число вакансий в сфере логистики за год выросло на 12%. Отрасль нуждается в квалифицированных кадрах.

В Москве водителям большегрузов готовы платить в среднем 170 тысяч рублей без льгот и других бонусов. Максимальный заработок достигает 280 тысяч рублей. По данным сервиса, за год средняя зарплата водителей выросла на 13%.

«Такой уровень дохода ожидает водителей 20-тонников со стажем от трех лет, опытом управления машинами с рефрижераторными установками либо опытом перевозки опасных грузов (свидетельство ДОПОГ)», - отметили авторы материала.

Зарплата комплектовщиков в среднем составила 80 тысяч рублей, прибавив 7% за год. Максимальный заработок - 130 тысяч рублей.

Водителям погрузчика предлагают в среднем 95 тысяч рублей. Прирост составил 18%, а максимальная зарплата - 130 тысяч рублей. Кладовщики в среднем получают 85 тысяч рублей, а грузчики - 80 тысяч рублей.

Доходы Работа Зарплаты Водители
19 сентября 2024, 09:56
Кремль возобновил публикации на своем YouTube-канале
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
На YouTube-канале Кремля возобновили публикации, несмотря на замедление видеохостинга. Работа идет, чтобы «дотянуться» до зарубежной аудитории, рассказал ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что оживление YouTube-канала связано с необходимостью лучше доносить российскую точку зрения до иностранных зрителей.

«Мы задействуем все возможные на данный момент ресурсы для распространения информации о работе президента [Владимира Путина]», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Канал создали зимой 2005 года. В описании указали, что там транслируют обращения и комментарии президента России.

Ранее после изменений в работе видеохостинга скорость загрузки видео на YouTube решили замерить. По данным разработчика ПО для анализа пользовательского опыта Vigo, хостинг в России стал медленнее в 10 раз при просмотре роликов на стационарных компьютерах. На мобильных устройствах ролики загружались в четыре раза быстрее.

Кремль Дмитрий Песков Видео Работа YouTube
19 сентября 2024, 08:13
Реестр мигрантов-нелегалов начали создавать в России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В России начали работать над созданием реестра иностранцев, находящихся в стране незаконно. Об этом рассказал «Коммерсанту» первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

«После внесения в реестр эти граждане не смогут управлять транспортными средствами, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, оформлять детей в детские сады и школы», - отметил Горовой.

В числе ключевых задач, которые предстоит решить в рамках проекта, заместитель министра выделил «организацию межведомственного электронного взаимодействия с организациями, предоставляющими упомянутые услуги».

Кроме того, замглавы МВД выразил надежду на поддержку Министерства цифрового развития России и компетенцию технических служб органов внутренних дел.

Мигранты МВД РФ Россия

Новости по теме