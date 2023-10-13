Кадыров встретился с задержанным за сожжение Корана Журавелем

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«Фрагмент моей встречи с Никитой Журавелем, агентом СБУ, сжегшим Коран. Еще до задержания он был подготовлен к подобным диалогам и повторял заранее заученную фразу о том, что постепенно приближается к принятию ислама. В искренности его желания я твердо усомнился», - сказал чеченский лидер.

Кадыров пояснил, что почувствовал ложь, когда Журавель увиливал от других тем и постоянно пытался свести разговор к принятию мусульманства. Неуверенность и стремление уйти молодого человека от прямых ответов, по мнению главы Чечни, выдали в нем «настоящего шайтана, мерзкого осквернителя».

«[Он] сжег Коран не из-за невежества или незнания, а осознанно, желая оскорбить мусульман, стравить конфессии в России, нарушить тот многолетний покой и перечеркнуть всю ту работу, которую выполняет российское государство и общественность ради межрелигиозного согласия», - сказал чеченский лидер.

Журавеля он охарактеризовал как провокатора и диверсанта, который действовал в стиле европейских спецслужб. На Западе, выразил уверенность Кадыров, из молодого человека сделают поборника демократии и свободы слова. Как уже поступали раньше.

«Мы были свидетелями таких методов Запада не один десяток раз. Вот только у нас другие представления о свободе - неподдельные и в стократ правильнее: в России свобода одних не ущемляет свободу других», - заключил чеченский лидер.

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с задержанным за сожжение Корана Никитой Журавелем. Молодой человек, по его мнению, неискренен в своем желании принять ислам. Кадыров разместил видео с Журавелем в своем Telegram-канале , заявив, что еще до задержания молодой человек прошел определенную подготовку.