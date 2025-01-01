Кадыров рассказал о своем видении будущего Грозного

Кадыров отметил, что в город должны хотеть приезжать люди и оставаться в нем жить.

«Самым удобным, самым красивым и уютным. Чтобы у нас были самые великие ученые, как религиозные, так и другие направления. Чтобы это была кузница кадров, чтобы люди хотели приезжать жить», - сказал он, отвечая на вопрос, каким хочет видеть Грозный в будущем.

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в декабре назвал Грозный современным российским чудом. По его мнению, восстановление столицы Чечни - заслуга властей и местных жителей.