Кадыров рассказал о состоянии своего здоровья

Руководитель российского региона заявил, что на информационный шум о своем состоянии не обращает никакого внимания. Он добавил, что подобные информационные вбросы предназначены для распространения паники в республике.

«Я абсолютно здоровый. Я каждые три месяца провожу обследование. У меня сейчас в последний раз чуть-чуть снижен был витамин D», - признался Кадыров.

Глава Чечни добавил, что перешел на правильное питание и регулярные занятия физкультурой. При этом большую часть дел республики он передал правительству.

Слухи о плохом состоянии здоровья Рамзана Кадырова появились осенью прошлого года, когда главу Чечни увидели около Центральной кремлевской больницы. Политик тогда подтвердил, что приезжал в лечебное учреждение, но не для лечения, а чтобы навестить больного дядю Магомеда , который уже шел на поправку.