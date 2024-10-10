10 октября 2024, 02:05

Кадыров призвал не придавать национальный окрас конфликту в офисе Wildberries

РИА «Новости»
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что некоторые люди придают произошедшему в офисе компании Wildberries «национальный окрас». В своем Telegram-канале он обратился к тем, у кого есть претензии.

Стрельбу в офисе маркетплейса Кадыров обсудил в ходе совещания с чеченскими силовиками.

«Если у кого-то есть претензии к кадыровцам, то пусть выражают их лично мне, поскольку я являюсь главным кадыровцем. Глубоко заблуждается тот, кто считает, что можно стравить на бытовой почве целые народы», - заявил глава Чечни.

Он предупредил, что за свои слова нужно отвечать. И если у кого-то есть к нему вопросы, то он без проблем ответит.

Ранее сотрудники учрежденной Владиславом Бакальчуком компании «ВБ Девелопмент» переехали из основного офиса Wildberries на улице Ленинская слобода в Москве в новое помещение в районе станции метро «Тульская».

Чечня Рамзан Кадыров Маркетплейсы Стрельба у офиса Wildberries
10 октября 2024, 00:46
Захарова объяснила родителям, как излечить ребенка-квадробера
Unsplash
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Занимаясь квадробикой и наряжаясь животными, дети пытаются добиться внимания. Поэтому для того, чтобы отвлечь их, родителям следует проявлять к своим отпрыскам больше любви и заботы, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. Ее процитировало РИА «Новости».

«Выходом может быть повышенное внимание и безграничная любовь к детям, которая позволит им не привлекать внимание к собственным проблемам вот таким способом», - сказала она.

По мнению Захаровой, явление квадробики не новое, перевоплощения в животных упоминались в народных сказках. Однако она назвала его небезобидным и заявила, что на Западе эта тема уже увязана с другими опасными, в том числе «гендерным безумием».

Квадроберы наряжаются животными и имитируют их поведение.

«Известия» сообщили, что эта субкультура зародилась в Японии, но широкое распространение обрела позже в США. Политолог Алексей Ярошенко предложил признать это движение экстремистским и запретить в России.

Дети Семья Мария Захарова Школьники МИД РФ Квадроберы
08 октября 2024, 21:09
Вдова Маслякова получила штраф
РИА «Новости»
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Таганский районный суд Москвы оштрафовал главного редактора телеканала КВН ТВ, вдову бывшего ведущего телеигры Александра Маслякова Светлану Маслякову. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, вдову Маслякова признали виновной в совершении административного правонарушения по статье «Злоупотребление свободой СМИ». Ее обязали выплатить штраф в размере четырех тысяч рублей.

Причину, по которой главреда КВН ТВ привлекли к административной ответственности, не указали.

Руководитель КВН ушел из жизни 8 сентября. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. Актер Станислав Садальский сообщил, что в последние годы Масляков боролся с неоперабельной опухолью в легких.

Штрафы Суд Москва
08 октября 2024, 18:11
Discord заблокировали в России
Global Look Press
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Популярную платформу Discord заблокировали в России в связи с нарушением требований законодательства. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Роскомнадзор Россия
08 октября 2024, 15:18
Альпинисты в Непале начали собирать деньги для вывоза тел сорвавшихся с горы россиян
Global Look Press
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Российские альпинисты в Непале открыли сбор денежных средств для вывоза тел сорвавшихся с горы Дхаулагири товарищей. Об этом РИА «Новости» сообщил вице-президент Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области Дмитрий Чернышев.

Он отметил, что держит прямой контракт с альпинистами, которые остались в базовом лагере. С вертолета удалось сделать снимки места, где лежат тела. Их необходимо забрать как можно скорее, потому что вероятен сход лавины.

«Вертолетная компания запросила гигантскую сумму. Поэтому мы открыли сбор средств», - сказал Чернышев.

Вице-президент федерации добавил, что тела пятерых альпинистов находятся на высоте около шести тысяч метров.

Ранее стала известна предварительная причина гибели российских альпинистов в Непале. Речь идет о сходе «снежной доски», из-за которой они не удержались на склоне.

Деньги Непал Альпинизм Гибель российских альпинистов в Непале

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