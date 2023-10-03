Кадыров присвоил своей старшей дочери звание народной артистки
Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил звание народной артистки своей старшей дочери и экс-министру культуры республики Айшат Кадыровой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Передал Айшат Кадыровой медаль ордена „За заслуги перед Отечеством“ второй степени. Также указом главы ЧР ей присвоено звание „Народный артист Чеченской Республики“, - указал глава Чечни.
Кроме того, Кадыров наградил медалью певицу Элину Муртазову и присвоил звание «Заслуженного работника культуры ЧР» Марет Байсаровой.
Церемония награждения прошла в грозненском дворце торжеств имени Дагуна Омаева. Перед мероприятием состоялся концерт, в котором принял участие певец Валид Гадаев.
«Здесь от начала и до завершения концерта царила непередаваемая атмосфера праздника с национальным оттенком», - отметил Кадыров.
Ранее основателя музыкальной группы «Земляне» Владимира Киселева наградили Георгиевским крестом Донецкой Народной Республики. Мероприятие прошло по казачьему обычаю, сообщило издание RT.