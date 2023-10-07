Кадыров предложил отменить выборы президента из-за СВО или провести их только с Путиным

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С таким заявлением Кадыров выступил в центре Грозного во время масштабного флешмоба. Мероприятие приурочили к 71-летию со дня рождения российского лидера. По данным властей, в нем приняли участие до 25 тысяч человек.

«Я предлагаю сейчас, когда идет СВО, единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат - Владимир Владимирович Путин. Или временно отменить выборы», - заявил глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что сегодня нет человека, который мог бы защитить Россию. Он назвал Путина самым мудрым воином и политиком. Президент никогда не бросает своих и максимально старается сохранить команду, добавил глава Чечни.

Владимиру Путину 7 октября исполнился 71 год. Он впервые вступил на должность президента России в 2000 году, а в 2004-м его переизбрали на второй срок. С 8 мая 2008 года Путин был председателем правительства РФ, и в 2012-м россияне снова выбрали его президентом.

В 2024 году в РФ пройдут очередные выборы. Большинство участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения считают, что Путин обеспечит развитие и стабильность в стране. Около 80% респондентов нынешний глава государства - Путин лучший кандидат на пост президента.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил отменить предстоящие выборы президента России из-за специальной операции или провести их с одним кандидатом - Владимиром Путиным. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».