Кадыров поставил условие чиновникам научить детей чеченскому языку

Правительство Чеченской Республики ожидает чистка. Под сокращение могут попасть сотрудники, чьи дети не знают национального языка республики. Как сообщило агентство «Грозный информ» , с таким заявлением выступил глава региона Рамзан Кадыров в финале языкового конкурса «Нохчийн меттан говзанча».

В своем выступлении он подчеркнул, что в республике проводится большая работа по популяризации чеченского языка. Но он столкнулся с тем, что дети сотрудников регионального правительства и администрации часто не знают родной речи.

«Таких чиновников я начну увольнять из команды», - пообещал Кадыров.

Глава республики подчеркнул что обучение родному языку - это прежде всего задача родителей. В детских садах и школах воспитанников учат русскому языку, который в итоге заменяет родную речь.

«У поколения, которое не разговаривает и не думает на чеченском языке, нет будущего», - подытожил Кадыров.

Лауреаты конкурса на знание чеченского языка «Нохчийн меттан говзанча» получили денежные призы в размере до одного миллиона рублей. Остальные финалисты получили по 500 тысяч рублей.

В общей сложности участники выполнили четыре задания: написали сочинение о своем приходе к чеченскому языку, дали определение словам и предметам на фотографиях, разгадали кроссворды и перевели отрывки из художественных произведений на чеченский язык.