Кадыров объявил сына Адама героем мусульман после избиения поджигателя Корана

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Ролик начинается с изображения Адама Кадырова на фоне флага Чеченской республики, далее следует кадр с горящим Кораном и суд над Никитой Журавелем. Остальная часть ролика посвящена избиению арестованного фигуранта уголовного дела.

«Признанный къонах (достойный муж.- прим.ред.) чеченского народа! Герой всех мусульман!» - подписал видео Рамзан Кадыров.

Никита Журавель стал фигурантом уголовного дела о публичном оскорблении чувств верующих после сожжение Корана около Соборной мечети в Волгограде. В ходе молодой человек признался, что действовал по заказу спецслужб Украины, которые пообещали ему заплатить за скандальную акцию.

По решению суда его доставили в следственный изолятор Грозного , откуда Журавель написал жалобу на имя уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, что он подвергся избиению со стороны несовершеннолетнего сына Рамзана Кадырова.

Чеченский омбудсмен Мансур Солтаев пообещал провести проверку. Но о ее результатах так и не сообщил.

В итоге Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись с избиением. Он подчеркнул, что не осуждает сына, а напротив, гордится его поступком.

По данным СМИ , полиция отказалась от возбуждения дела, так как Адаму Кадырову еще не исполнилось 16 лет, когда наступает уголовная ответственность. Спустя несколько дней стало известно, что Кадырову присвоили звание Героя Чечни.