Кадыров назвал личными врагам противников хиджаба

Он подчеркнул, что это форма одежды приезжающих в республику туристов людей власти не волнует, но местным жителям необходимо соблюдать давние традиции.

«Мы не наказываем, а призываем надевать платки. Те, кто говорит, чтобы не надевали хиджабы - это враги ислама и мои личные враги», - заявил Кадыров.

Глава Чечни добавил, что он выступает против паранджи, которая закрывает лицо женщины.

Совет муфтиев Дагестана после террористической атаки на Дербент и Махачкалу ввел локальный запрет на ношение никабов, закрывающих лицо. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сегодня угрозы безопасности стали главным приоритетом, чем давние традиции.