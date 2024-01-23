Кадыров набросился с критикой на депутата Госдумы из-за его выступления

Он призвал «вытурнуть» депутата, потому что тот своими словами вносит раскол в российское общество. Кадыров напомнил, что мусульмане наравне с представителями других конфессий несут службу в зоне СВО.

«Матвеев рассуждает о том, как бы после СВО разделить их (граждан - прим. ред.) на немусульман и мусульман и от последних избавиться во избежание провокации», - отметил глава Чечни.

В январе Матвеев предупредил, что после завершения СВО в России могут возникнуть стычки с мигрантами, которые исповедуют ислам радикального толка. По его мнению, некоторые приезжие выразят недовольство, так как их не будет устраивать «Россия в светском виде и в роли православной цивилизации». Депутата процитировала «Газета.ru».

Ранее Кадыров сообщил об отправке бойцов Росгвардии из 94-го полка в зону СВО. Он пожелал военным успешно выполнить боевые задачи.