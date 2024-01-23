23 января 2024, 18:01

Кадыров набросился с критикой на депутата Госдумы из-за его выступления

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Распространенное в соцсетях выступление парламентария Михаила Матвеева является провокационным, так как он попытался разделить людей по вере или национальности. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он призвал «вытурнуть» депутата, потому что тот своими словами вносит раскол в российское общество. Кадыров напомнил, что мусульмане наравне с представителями других конфессий несут службу в зоне СВО.

«Матвеев рассуждает о том, как бы после СВО разделить их (граждан - прим. ред.) на немусульман и мусульман и от последних избавиться во избежание провокации», - отметил глава Чечни.

В январе Матвеев предупредил, что после завершения СВО в России могут возникнуть стычки с мигрантами, которые исповедуют ислам радикального толка. По его мнению, некоторые приезжие выразят недовольство, так как их не будет устраивать «Россия в светском виде и в роли православной цивилизации». Депутата процитировала «Газета.ru».

Ранее Кадыров сообщил об отправке бойцов Росгвардии из 94-го полка в зону СВО. Он пожелал военным успешно выполнить боевые задачи.

Мигранты Чечня Рамзан Кадыров Депутаты Россия Ислам
23 января 2024, 17:13
Путин указал на важность традиционных ценностей и многодетных семей для страны
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Многодетные семьи играют огромную роль в жизни России, в них детям прививаются качества, на которых держится семья и страна в целом. Об этом заявил президент Владимир Путин, его процитировал сайт Кремля.

Глава государства отметил, что в многодетных семьях воспитываются традиционные ценности, в том числе уважение к старшим, трудолюбие и необходимость заботиться о младших «Многодетная семья - это опора страны. Да вообще семья, но многодетная - тем более», - указал он.

Путин добавил, что одной из важнейших задач внутренней и экономической политики России является поддержка семей.

«Все эти национальные программы, о которых, я надеюсь, вы слышали, так или иначе крутятся вокруг семьи», - заключил российский лидер.

Ранее Путин предложил продлить программу льготной семейной ипотеки под 6%, сообщил RT. Глава государства также подчеркнул, что следует исключить возможности злоупотребления этой программой.

Кремль Дети Семья Россия Владимир Путин
23 января 2024, 16:45
Супружеским парам предложили выплачивать премии за долгие браки
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Новый законопроект о выплатах супружеским парам позволит поддержать семьи — в рамках инициативы денежное поощрение получат супруги, празднующие юбилей свадьбы. Об этом RT заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат рассказал, что законопроект уже внесли в Госдуму. Он добавил, что сейчас празднующим юбилей семьям выплаты поступают в зависимости от их места проживания.

«У нас в регионах сегодня выплачиваются соответствующие социальные выплаты семьям, которые празднуют юбилей со дня свадьбы. Но это все зависит от регионов», - указал парламентарий.

Он отметил, что выплаты супружеским парам предлагается сделать федеральными расходными обязательствами, чтобы размер поощрений не зависел от места жительства.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал инициативу о выплатах за заключение брака. По его мнению, люди женятся не ради материальных поощрений, а по другим причинам.

Новый законопроект о выплатах супружеским парам позволит поддержать семьи - в рамках инициативы денежное поощрение получат супруги, празднующие юбилей свадьбы. Об этом RT заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Госдума РФ Семья Свадьбы Депутаты Брак
23 января 2024, 16:33
Россиянам объяснили резкое подорожание маленьких квартир
Unsplash
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Студии и однокомнатные квартиры резко выросли в цене из-за их востребованности у покупателей. Увеличение стоимости в беседе с Msk1.ru объяснили риелторы.

«Многим людям хватает только на эти квартиры», - рассказал основатель агентства недвижимости «Евгений Яшенков и партнеры» Евгений Яшенков.

Еще один фактор, который подогревает спрос на небольшую жилплощадь, заключается в возможности флиппинга. Россияне инвестируют накопленные средства в крошечные квартиры, ремонтируют их и продают по более высокой цене, объяснил риелтор.

Средняя цена квадратного метра жилья в новостройках в России за год увеличилась на 11%, до 162,5 тысячи рублей. В январе прошлого года показатель составил 146,3 тысячи рублей, сообщала «Газета.ru».

Спрос на жилье среди россиян может снизиться к весне 2024 года , считает доцент базовой кафедры финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ имени Плеханова Дмитрий Осянин. Это поспособствует замедлению роста цен.

Россия Недвижимость Деньги
23 января 2024, 15:35
«Подрывает нравственность детей!» Кишлака решили не пускать на сцену
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Российскому рэперу Максиму Фисенко, более известному под псевдонимом Кишлак, необходимо запретить выступать. Подобные исполнители только развращают молодое поколение, заявил в интервью «360» представитель общественного движение «Зов Народа» Антон Еговцев.

«Таких „артистов“ близко не должны подпускать к молодежи. Это диверсанты, которые подрывают нравственность у детей!» - возмутился Еговцев.

Общественник предложил серьезно штрафовать тех, кто дает артисту возможность выступать, чтобы пропало желание в будущем предоставлять площадку. Кишлак подает плохой пример молодежи, пропагандируя алкоголь и наркотики. Его концерты уже отменили и перенесли в нескольких городах - Петербурге, Сургуте, Чебоксарах, Твери, Воронеже, Оренбурге.

«Зов Народа» требует отменить выступление музыканта, назначенное на 28 января, в Тюмени. Обращение организация направила главе города Руслану Кухаруку и в Следственный комитет России.

«Ранее организаторы сообщали, что у них есть лишь рекомендательное письмо от администрации Сургута об отмене концерта, сославшись на то, что у артиста есть все подтверждающие документы, лингвистическая экспертиза и прочие документы, которые подтверждают его благие намерения в выступлениях. Поэтому сейчас каких-то таких оснований для отмены концерта нет. Но документов этих не предъявили», - сообщил Еговцев.

В начале декабря более 10 посетителей концерта рэпера Кишлака в Москве отравились неизвестным веществом. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке после произошедшего.

Дети Молодежь Концерты Алкоголь Россия Следственный комитет России

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