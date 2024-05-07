Кадыров анонсировал «приятные изменения» после Дня Победы
Россия активно развивается, страну ждут позитивные изменения. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, президент Владимир Путин поставил новые задачи перед будущим правительством.
«И я думаю, что после 9 Мая будут хорошие, приятные изменения», - отметил Кадыров.
Он признался, что нервничал перед инаугурацией президента. Глава Чечни выразил радость, что Путин официально вступил в полномочия главы государства.
Теперь Россия будет активно действовать и на политическом уровне, и в зоне СВО, и в экономическом плане, отметил он. Кадыров также призвал в течение месяца освободить Одессу и Харьков.