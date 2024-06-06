«В индустрии огромный кадровый голод. Есть ребята, которые переживают из-за нейросетей, будто они отнимут работу. Ни у кого работу не заберут, ее станет еще больше», - заявил он.

Лебедев поделился, что сейчас никто не сможет назвать второго после него известного дизайнера в стране.

«Поляна открыта, можно делать что угодно <…> На тысячу человек есть еще места, и будет хорошая оплачиваемая работа. Правда, дизайнеры не такие богатые, как думают [многие], но славу обрести можно», - добавил он.

Уровень дизайна в России растет, отметил Лебедев. Существуют компании, которые выполняют дизайн-задачи в прикладных областях, например, работают с банковскими приложениями. В Европе и США эта сфера развита гораздо хуже.

«В стране есть другая проблема - не хватает людей. <…> Американцы внаглую забирают людей со всего мира, там скучно и уныло. А у нас весело. Надо открыться миру. У нас и девушки красивые, и территорий много, хочешь гектар - вот тебе гектар. Страна резиновая, еще миллиард можно заселить смело. Это должен быть процесс притока иностранцев. Конечно, не надо брать просто людей, нужна компетенция», - заключил он.