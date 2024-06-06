06 июня 2024, 11:03

«Кадровый голод». Лебедев — о возможностях для дизайнеров на российском рынке

Телеканал «360»
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Россия — страна возможностей для дизайнеров. Конкуренции практически нет, а задач стоит огромное количество. Это очень хорошая среда, заявил блогер и дизайнер Артемий Лебедев в интервью журналистке 360.ru Елене Кононовой на полях Петербургского международного экономического форума.

«В индустрии огромный кадровый голод. Есть ребята, которые переживают из-за нейросетей, будто они отнимут работу. Ни у кого работу не заберут, ее станет еще больше», - заявил он.

Лебедев поделился, что сейчас никто не сможет назвать второго после него известного дизайнера в стране.

«Поляна открыта, можно делать что угодно <…> На тысячу человек есть еще места, и будет хорошая оплачиваемая работа. Правда, дизайнеры не такие богатые, как думают [многие], но славу обрести можно», - добавил он.

Уровень дизайна в России растет, отметил Лебедев. Существуют компании, которые выполняют дизайн-задачи в прикладных областях, например, работают с банковскими приложениями. В Европе и США эта сфера развита гораздо хуже.

«В стране есть другая проблема - не хватает людей. <…> Американцы внаглую забирают людей со всего мира, там скучно и уныло. А у нас весело. Надо открыться миру. У нас и девушки красивые, и территорий много, хочешь гектар - вот тебе гектар. Страна резиновая, еще миллиард можно заселить смело. Это должен быть процесс притока иностранцев. Конечно, не надо брать просто людей, нужна компетенция», - заключил он.

США Блогеры Европа Россия Работа Чиновники ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 10:19
«У нас огромная проблема с пиаром». Лебедев объяснил, как воспитывать в детях любовь к стране
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Чтобы воспитывать в детях и подростках любовь к своей стране, надо правильно доносить до них, какие возможности есть в России. Пока что в обществе есть большая проблема с пиаром. Такое мнение в интервью 360.ru на полях ПМЭФ выразил дизайнер Артемий Лебедев.

«Надо на уроках о главном рассказывать о главном, а не о фигне. Рассказывать о возможностях, о том, как можно гордиться тем, что есть у нас. У нас самая главная проблема - это проблема с пиаром. Мы себя не ценим, не рекламируем, не рассказываем детям о возможностях в стране», - подчеркнул он.

Ничего выдумывать при этом не надо, продолжил Лебедев, задача - донести правду в таком ключе, чтобы это было понятно и вдохновляло.

«Это же не надо изобретать, надо просто рассказать правду, просто найти угол обзора, с которого будет понятно, в чем прикол», - пояснил дизайнер.

Отдельно он отметил, что сейчас в стране нет идеологии, пропаганды, этого стесняются. А у россиян есть в менталитете, например, уважение к имени и фамилии - раньше ими называли и самолеты, улицы. Все знали, кто в космос полетел, кто что-то изобрел и чего-то добился.

«А теперь нет, когда это появится снова - люди будут ради этого стараться», - заключил собеседник 360.ru.

ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 07:06
Книги классика японской литературы по ошибке промаркировали как «иноагентские»
Unsplash
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В Воронеже заметили книги одного из классиков японской литературы Юкио Мисимы с пометкой об иноагентстве. Руководитель юридического департамента сети «Читай-город» Виталий Фурсов заявил РБК, что произошла техническая ошибка.

В Воронеже заметили книги одного из классиков японской литературы Юкио Мисимы с пометкой об иноагентстве. Руководитель юридического департамента сети «Читай-город» Виталий Фурсов заявил РБК , что произошла техническая ошибка.

«Данная маркировка - это техническая ошибка в конкретном магазине. На данный момент требований от надзорных органов по этой книге в сеть не поступало. В данный момент проводится работа по устранению ошибки», - объяснил он.

Книги с предупреждающими об иноагентстве автора наклейками нашли только в одном магазине сети - в Воронеже на улице 20-летия Октября. Маркировкой снабдили его романы «Золотой храм» и «Исповедь маски».

Именно эти произведения переводил Григорий Чхартишвили* (Борис Акунин*). В России он стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма и фейках об армии. Писателя заочно арестовали.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Книги Япония Магазины Борис Акунин Иноагенты
06 июня 2024, 04:38
Продажу алкоголя захотели запретить на День России
Freepik
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В Государственной думе предложили запретить продажу алкоголя на День России, который отмечается 12 июня. Об этом депутат Султан Хамзаев заявил РИА «Новости».

Депутат выступил за ограничение на продажу алкогольных напитков в государственные праздники.

«Алкоголь должен быть запрещен к продаже в розничных магазинах 12 июня, в День России. Соответствующее обращение направлю в правительство России и главам субъектов РФ», - сказал Хамзаев.

По словам парламентария, благодаря этому обстановка в праздничные дни станет более спокойной и безопасной. Он добавил, что более 15 российских регионов уже ввели запрет или ограничения на продажу алкоголя в майские праздники.

«Второй год в таких регионах мы фиксируем улучшение криминогенной статистики и прочее. Нет резонансных происшествий», - рассказал Хамзаев.

Ранее стало известно, что в Курганской области запретили продавать алкоголь в рознице 30 апреля, 1 и 9 мая.

Праздники Госдума РФ Алкоголь Депутаты Россия Магазины
06 июня 2024, 01:06
«Перевод экономики на военные рельсы». Политолог рассказал, чего ждать от речи Путина на ПМЭФ
РИА «Новости»
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В Северной столице стартовал XXVII Петербургский международный экономический форум. По словам политолога Сергея Станкевича, в этом году он будет посвящен не только экономике, но и вопросам геополитики. Об этом он рассказал ведущей 360.ru Ксении Жеребцовой.

Политолог объяснил, что традиционно на ПМЭФ президент России Владимир Путин произносит программную речь, которая адресована российскому экономическому сообществу, предпринимателям и внешним партнерам.

«Но поскольку экономика неотрывна от политики в обычные времена, а во времена горячего военного конфликта эта связь тем еще теснее становится, то, конечно, будут затронуты геополитические вопросы», - сказал Станкевич.

По его словам, от Путина ждут, что он обрисует горизонт планирования: как будет развиваться частный бизнес, и как он будет вписываться в государственную стратегию. Это необходимо понимать предпринимателям, чтобы планировать собственную стратегию развития.

Кроме того, от президента ждут ответа на важный вопрос - будет ли российская экономика полностью переводиться на военные рельсы. Станкевич предположил, что не будет.

«А вот президент мог бы здесь раскрыть более важную информацию, что да, военно-промышленный комплекс останется и будет укрепляться как важная часть российской экономики, встроенная в гражданскую, но все-таки полного перевода тотального, тотальной милитаризации российской экономики не ожидается по таким-то и таким-то соображениям и причинам. Вот это тоже очень важно. И я думаю, что это прозвучит», - заключил эксперт.

Россия Бизнес Владимир Путин Экономика ПМЭФ-2024

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