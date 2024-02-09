09 февраля 2024, 13:50

Кадровый центр Москвы «Профессии будущего» заключил соглашения с новыми партнерами

Unsplash
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Инновационный кадровый центр «Профессии будущего» в Москве подписал новые соглашения о партнерстве со Сбербанком и Skillbox. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заммэра отметила, что большинство москвичей, 95%, активно занимаются повышением квалификации, чтобы укрепить свои позиции на рынке труда или кардинально изменить вид деятельности. В ответ на этот запрос в конце прошлого года в столице открыли центр «Профессии будущего», предлагающий обучение по 75 коротким программам.

Образовательные курсы позволят освоить спектр профессий из разных отраслей экономики максимум 3,5 месяца благодаря сотрудничеству центра с ведущими компаниями, в том числе - «СберОбразованием» и Skillbox.

«Вместе мы запустили программы обучения по самым привлекательным профессиям в сферах информационных технологий, маркетинга и креативных индустрий», - рассказала Ракова.

В центре можно освоить профессии из сферы IT, дизайна, маркетинга и многих других.

Ранее служба занятости Москвы разработала тренинги по трудоустройству. Для соискателей пройдут онлайн-семинары и практические занятия.

Сбербанк Работа Образование Анастасия Ракова Москва
09 февраля 2024, 14:36
Число дорожных аварий в январе снизилось в Москве
РИА «Новости»
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Количество ДТП в Москве в январе снизилось на 16,8%. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, число погибших и пострадавших в автомобильных авариях уменьшилось на 31,6% и 19,2% соответственно.

Самыми распространенными видами ДТП были столкновения автомобилей, наезды на пешеходов и на припаркованные авто. Аварии, в которых пострадали люди, происходили из-за несоблюдения дистанции или скоростного режима, нарушение требований сигналов светофора и правил проезда через пешеходные перекрестки.

Сотрудники ГИБДД призвали москвичей быть внимательными на дорогах и соблюдать правила движения.

По итогам 2023 года в столице произошло более восьми тысяч ДТП. В них погибли 304 человека, а еще 8967 получили различные травмы.

ДТП ГИБДД Москва
09 февраля 2024, 14:18
Москвичей пригласили в «Умный город» на ВДНХ для знакомства с цифровыми сервисами
РИА «Новости»
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Выставку в павильоне «Умный город» на ВДНХ в 2023 году посетили 127,5 тысячи человек — около 10,6 тысячи в месяц. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Выставку в павильоне «Умный город» на ВДНХ в 2023 году посетили 127,5 тысячи человек - около 10,6 тысячи в месяц. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

«Всего с момента открытия павильона на выставке побывали 657,5 тысячи человек», - отметили в ведомстве.

Посетители ознакомились с обновленной экспозицией и поучаствовали в разнообразных активностях. «Умный город» дал посетителям возможность узнать о ведущих городских разработках. Гости павильона становились участниками мастер-классов, квестов, программирования, курсов по 3D-моделированию, робототехнике.

Шесть тематических разделов выставки продемонстрируют различные аспекты городской жизни, включая транспорт, здравоохранение, образование и благоустройство. В минувшем году павильон обновил экспозицию, ввел новые интерактивные стенды и запустил VR-кинотеатр. В течение полутора месяцев с момента открытия виртуальных сеансов их посетило более 500 человек.

«Умный город» открыт с вторника по воскресенье, с 10:00 до 20:00. Посетителей ждут бесплатные экскурсии, доступные каждый час. Для участия потребуется предварительная регистрация на сайте мероприятия. А те, кто предпочитает самостоятельные туры, могут скачать приложение «Узнай Москву» с аудиогидом по павильону.

Москвичей также пригласили на выставку марок в Музей космонавтики. Посетители смогут изучить свыше 500 экспонатов.

Выставки Технологии ВДНХ Москва
09 февраля 2024, 14:13
Московских десятиклассников впервые посвятили в будущие профессионалы
Freepik
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В Москве 20 тысяч учеников десятых предпрофессиональных классов впервые посвятили в будущие профессионалы. Свыше 30 вузов подготовили для них лекции, интерактивные экскурсии, мастер-классы и квесты, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Благодаря партнерству школ с вузами старшеклассники уже сегодня могут внести вклад в развитие столицы и страны, а после выпуска стать полноправными участниками научного и профессионального сообщества», - отметила первый замглавы департамента образования и науки Москвы Олеся Лукашук.

Ректоры и проректоры вузов поприветствовали старшеклассников. Научные сотрудники и молодые ученые рассказали гостям, какие сейчас исследования наиболее актуальные.

Лукашук пояснила, что университетские преподаватели помогают школьникам проводить исследования и создавать проекты. Каждый год на научно-практических конференциях в вузах защищают такие работы. Победителям и призерам начисляется до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ.

Старшеклассники во время посвящения узнали у профессоров, научных работников и педагогов о нюансах научного эксперимента, выстраивании академической карьеры, а также о необходимых навыках для успешного будущего.

Школьники из Москвы также смогут пройти индивидуальные курсы по математике. Они получат доступ к персонализированным курсам на сайте «МЭШ»

Вузы Школьники Москва
09 февраля 2024, 12:02
Пользователям «VK Видео» покажут прямую трансляцию гала-шоу к китайскому Новому году
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«VK Видео» впервые проведет прямую трансляцию гала-шоу торжественного празднования китайского Нового года. Эксклюзивный показ состоится 9 февраля в 13:00.

« VK Видео » впервые проведет прямую трансляцию гала-шоу торжественного празднования китайского Нового года. Эксклюзивный показ состоится 9 февраля в 13:00.

В прямом эфире покажут главное новогоднее шоу Медиакорпорации Китая, выходящее с 1983 года. Организаторы гала-шоу в этом году вдохновились выдающимися элементами традиционной культуры страны. В программу войдут музыкальные номера, оперные арии, традиционные танцы, цирковые номера и демонстрация боевых искусств. Главным талисманом концерта станет дракон Лун Чэньчэнь - символ счастья, мира и благополучия.

Шоу будут транслировать в прямом эфире в 100 городах Китая на специально установленных экранах. За рубежом представление увидят в 34 странах с помощью трех тысяч гигантских мониторов. Для русскоязычных зрителей трансляцию будет комментировать директор Института стран Африки и Азии, профессор, доктор исторических наук Алексей Маслов.

В КНР телешоу считается главным новогодним культурным мероприятием. Концерт с самого первого выпуска вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самая популярная телевизионная программа в мире с самым большим количеством зрителей.

Китайский Новый год (Чуньцзе) - один из самых важных и продолжительных праздников в КНР. В 2024 году по лунному календарю он наступит 10 февраля.

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