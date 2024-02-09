Кадровый центр Москвы «Профессии будущего» заключил соглашения с новыми партнерами

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Заммэра отметила, что большинство москвичей, 95%, активно занимаются повышением квалификации, чтобы укрепить свои позиции на рынке труда или кардинально изменить вид деятельности. В ответ на этот запрос в конце прошлого года в столице открыли центр «Профессии будущего», предлагающий обучение по 75 коротким программам.

Образовательные курсы позволят освоить спектр профессий из разных отраслей экономики максимум 3,5 месяца благодаря сотрудничеству центра с ведущими компаниями, в том числе - «СберОбразованием» и Skillbox.

«Вместе мы запустили программы обучения по самым привлекательным профессиям в сферах информационных технологий, маркетинга и креативных индустрий», - рассказала Ракова.

В центре можно освоить профессии из сферы IT, дизайна, маркетинга и многих других.

Ранее служба занятости Москвы разработала тренинги по трудоустройству. Для соискателей пройдут онлайн-семинары и практические занятия.