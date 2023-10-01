Кадыров раскрыл содержание закрытой части переговоров с Путиным
Долгим и душевным разговором назвал закрытую часть встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Об этом он заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Видео корреспондент опубликовал в своем Telegram-канале.
«У нас был долгий разговор. Очень душевный. Как всегда, [Путин] поддержал меня во всем. И я рад, что я пехотинец Верховного главнокомандующего», - заявил чеченский лидер.
Также в ходе беседы с журналистом Кадыров подчеркнул, что все слухи о его проблемах со здоровьем распространили недоброжелатели.
Встреча президента России Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова прошла в минувший четверг, 28 сентября. Судя по опубликованному релизу на сайте Кремля, главными темами беседы стали ситуация в экономике и социальной сфере региона, а также поддержка участников специальной военной операции и членов их семей.
Переговоры прошли на следующий день после публикации Рамзаном Кадыровым видео, на котором его несовершеннолетний сын избил арестованного за сожжение Корана Никиту Журавеля. Кадыров подчеркнул, что гордится поступком подростка, так как надругательство над святынями недопустимо.
На вопрос журналистов, поднималась ли эта тема на встрече президента и главы Чечни, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что всю необходимую информацию о прошедших переговорах обнародовали.