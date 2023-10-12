Кадыров поставил под сомнение желание Журавеля принять ислам
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры своей встречи с Никитой Журавелем, который устроил акцию с сожжением Корана возле мечети. Молодой человек, по его мнению, неискренен в своем желании принять ислам.
«Фрагмент моей встречи с Никитой Журавелем, агентом СБУ, сжегшим Коран. Еще до задержания он был подготовлен к подобным диалогам и повторял заранее заученную фразу о том, что постепенно приближается к принятию ислама. В искренности его желания я твердо усомнился», - сказал чеченский лидер.
Кадыров пояснил, что почувствовал ложь, когда Журавель увиливал от других тем и постоянно пытался свести разговор к принятию мусульманства. Неуверенность и стремление уйти молодого человека от прямых ответов, по мнению главы Чечни, выдали в нем «настоящего шайтана, мерзкого осквернителя».
«[Он] сжег Коран не из-за невежества или незнания, а осознанно, желая оскорбить мусульман, стравить конфессии в России, нарушить тот многолетний покой и перечеркнуть всю ту работу, которую выполняет российское государство и общественность ради межрелигиозного согласия», - заключил чеченский лидер.