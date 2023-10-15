Кадыров назвал избившего Журавеля сына героем всех мусульман
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его сын Адам является героем для всех мусульман. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Видеоролик открывает кадр, на котором Адам стоит на фоне чеченского флага.
«Когда волк попадает в ловушку, он думает не о том, что сбежать. Он думает про то, как отомстить», - говорит в эти моменты голос за кадром.
В августе уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что получил жалобу от Журавеля на избиение сном Кадырова. Омбудсмен перенаправила сообщение своему чеченскому коллеге Мансуру Солтаеву с просьбой проверить этот факт.
В конце сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором Журавеля избивает его сын. Чеченский лидер выразил мнение, что Адам сделал все правильно.
На судебном заседании в пятницу, 13 октября, Журавель частично признал вину за свой поступок и попросил прощения у всех мусульман.