Кабмин утвердил беспошлинный импорт яиц в Россию

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Министерству сельского хозяйства поручили выдавать документы, подтверждающие целевое назначение ввозимой продукции. До начала действия беспошлинного режима целевая ставка на импорт яиц достигала 15%.

Принятая мера позволит ввезти 1,2 миллиарда яиц и стабилизировать цены на продукт. В ноябре яйца подорожали в годовом выражении более чем на 40%.

Накануне вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что недостатка яиц в России нет и не будет. Рынок обеспечен этим товаром «более чем полностью», а стоимость стабилизируется после Нового года.

По словам гендиректора агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрия Чумакова, цены на яйца снизятся примерно в середине января 2024 года. На падение стоимости повлияет увеличение объемов поставок из-за рубежа.