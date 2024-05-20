Кабмин определился со статусом гражданских жен погибших в СВО

Мещанский суд Москвы в конце мая проведет первое заседание по рассмотрению иска Генеральной прокуратуры по обращению в доход государства денег со счетов бывшего владельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского*, экс-руководителя Международного финансового объединения МЕНАТЕП Платона Лебедева, а также фирмы «Сибирская лизинговая компания».

«Интерфакс» со ссылкой на источник уточнил, что речь идет о взыскании суммы в размере почти 1,4 миллиарда рублей по делу о неуплате налогов в особо крупном размере.

Собеседник издания пояснил, что в мае 2005 года Мещанский суд Москвы удовлетворил поданный гражданский иск ФНС к Ходорковскому* и Лебедеву о взыскании ущерба в размере в 17,4 миллиарда рублей. Но так как ответчики не возместили причиненный ущерб, Федеральная служба судебных приставов завела производство, которое до сих пор не завершилось.

На помощь приставам пришла Генеральная прокуратура, которая подала иск о взыскании с банковских счетов подконтрольных Ходорковскому* и Лебедеву компаний хранящихся там средств.

«Эти подставные организации, задействованные ответчиками в преступных схемах (за исключением ООО „Сибирская лизинговая компания“), в настоящее время ликвидированы», - пояснил источник агентства.

О поданном к Ходорковскому* и Лебедеву иске Генеральной прокуратуры газета «Ведомости» сообщила в начале прошлой недели. Предприниматели на просьбу издания уточнить суть требований заявили, что не располагают никакой информацией.

*Михаил Ходорковский внесен Минюстом России в список иностранных агентов.