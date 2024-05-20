Кабмин определился со статусом гражданских жен погибших в СВО
Правительство России поддержало законопроект о признании гражданских жен погибших участников спецоперации законными супругами. При этом они не должны находиться в зарегистрированном браке с другими людьми.
«Правительство России поддерживает законопроект с учетом его доработки с учетом замечаний ко второму чтению. В документе необходимо пересмотреть пункты, что ни одно из находящихся в отношениях лиц, признаваемых судом браком, не должно находиться в зарегистрированном браке», - привел ТАСС поправки кабмина к документу.
Кроме того, правительство считает, что условием признания фактических брачных отношений нужно определить установление факта их существования еще до факта смерти лица, признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим.
В январе президент России Владимир Путин пообещал, что страна поможет семьям павших участников СВО.