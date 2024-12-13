К законопроекту о рублевых спецсчетах иноагентов внесли поправки. В чем их суть

Изначально законопроект предполагал внедрение механизма , по которому зачисление доходов иноагента от творческой деятельности должно будет производиться только на специальный рублевый счет,.

Его открытие станет обязательным для него или тех, кто перечисляет ему гонорары, напомнил Володин. При этом возможность распоряжаться деньгами предусмотрена только при отмене иноагентского статуса.

Теперь внесенные поправки распространили это обязательство на средства иноагента не только от твороческой деятельности, но и от продажи недвижимого имущества и транспортных средств, сдачи их в аренду, на доходы с процентов по вкладам, от долевого участия в организациях, в том числе дивиденды.

«Те, кто предал нашу страну, не должны обогащаться за счет ее граждан и использовать заработанные в России средства против нее», - подчеркнул Володин.