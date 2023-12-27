Телеведущей предложили купить квартиру ветерану специальной операции или любому защитнику отечества, который нуждается в улучшении своих жилищных условий.

«Готовы помочь вам найти нуждающуюся семью, провести всю сделку от начала до конца и взять на себя все „технические“, организационные детали. Мы верим в то, что Вы - человек с большим сердцем и любите нашу страну не меньше, чем мы», - написала риелтор.

Она также опубликовала видеообращение в своем Instagram*, где заявила, что простые извинения вряд ли помогут нивелировать последствия вечеринки.

«Извинения - это просто слова», - подчеркнула Мосейкина.

Глава Чечни Рамзан Кадыров тоже сделал предложение раскаивающимся гостям «сатанинской» вечеринки Ивлеевой. Он призвал их пройти подготовку в учебном центре спецназа в Гудермесе.

Instagram - соцсеть принадлежит признанной в России экстремистской организации Meta и запрещена.