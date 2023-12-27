27 декабря 2023, 21:17

«Извинения — это просто слова». Риелтор из Краснодара предложила Ивлеевой купить квартиру ветерану СВО

РИА «Новости»
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Краснодарский риелтор Александра Мосейкина обратилась к блогеру Анастасии Ивлеевой и предложила ей способ искупить вину за скандальную вечеринку. Об этом агент по недвижимости сообщила «360».

Телеведущей предложили купить квартиру ветерану специальной операции или любому защитнику отечества, который нуждается в улучшении своих жилищных условий.

«Готовы помочь вам найти нуждающуюся семью, провести всю сделку от начала до конца и взять на себя все „технические“, организационные детали. Мы верим в то, что Вы - человек с большим сердцем и любите нашу страну не меньше, чем мы», - написала риелтор.

Она также опубликовала видеообращение в своем Instagram*, где заявила, что простые извинения вряд ли помогут нивелировать последствия вечеринки.

«Извинения - это просто слова», - подчеркнула Мосейкина.

Глава Чечни Рамзан Кадыров тоже сделал предложение раскаивающимся гостям «сатанинской» вечеринки Ивлеевой. Он призвал их пройти подготовку в учебном центре спецназа в Гудермесе.

Instagram - соцсеть принадлежит признанной в России экстремистской организации Meta и запрещена.

Ветераны Недвижимость Анастасия Ивлеева
27 декабря 2023, 20:13
Верховный суд отменил приговор бывшему депутату Белоусову за взятку
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В Верховном суде приняли решение отменить заочный приговор в отношении экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. Его ранее осудили на 10 лет за взятку, сообщило РИА «Новости».

«Суд удовлетворил кассационную жалобу защиты, отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд», - уточнило агентство.

По данным издания, Белоусов был в статусе депутата, когда суд озвучил для него приговор. После этого Госдума лишила его полномочий.

В августе 2022-го Мосгорсуд отправил Белоусова на 10 лет в колонию строгого режима со штрафом в полмиллиарда рублей. Также его лишили наград и обратили имущество в доход государства. Экс-депутата должны были арестовать в зале суда, но на приговор он не явился. Теперь он находится в розыске.

По версии следствия, с 2010 по 2014 годы Белоусов и бывший главный бухгалтер челябинской компании «Первый хлебокомбинат» Маргарита Бутакова совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими сообщниками в Москве и Челябинске получили от дорожно-строительного холдинга более трех миллиардов рублей. Взамен группа обеспечила покровительство по части распределения госзаказов.

Ранее главу предприятия по производству вакцин от COVID-19 арестовали в Москве. Его обвинили в получении взятки в 19 миллионов рублей.

Суд Депутаты
27 декабря 2023, 19:31
«Сумма не важна». Благотворительные фонды «Сокол» и «Мы рядом» раскрыли причины иска к Ивлеевой
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Благотворительные фонды «Сокол» и «Мы рядом» подали иск к блогеру Анастасии Ивлеевой после ее «голой» вечеринки. Причиной стало возмущение родственников бойцов СВО и самих защитников Отечества. Об этом «360» рассказала президент организации «Мы рядом» Ольга Лукманова.

«БФ „Сокол“ и БФ „Мы рядом“ приняли решение подать коллективный иск к Ивлеевой Анастасии в соответствии со статьей 150 ГК РФ - нарушение достоинства личности! Сумма иска составит один рубль, так как у фондов не финансовый интерес, а цель защитить права наших ребят, которые рискуют своими жизнями ради мирного неба над нашей головой!» - отметила Лукманова.

Она добавила, что к заявлению в отношении Ивлеевой могут присоединиться все желающие. Сейчас количество истцов составляет около 60 человек.

«Решение было принято вчера. В Telegram-канале очень активное обсуждение было всего, там у нас очень много родственников ребят, которые находятся на СВО. Они были шокированы такой ситуацией. <…> Нам сумма не важна. <…> Главное - извинения перед родственниками ребят», - добавила президент фонда.

Ранее группа из 22 человек подала коллективный иск о компенсации морального вреда за вечеринку телеведущей. Заявление зарегистрировал Хамовнический суд Москвы.

Суд Блогеры Анастасия Ивлеева
27 декабря 2023, 19:27
Путин заявил, что все победы закладываются в школе
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Президент Владимир Путин подвел итоги заседания Государственного совета. Во время мероприятия он заявил, что все победы закладываются в школе, сообщил сайт Кремля.

Школы Владимир Путин
27 декабря 2023, 19:20
Прокурор попросил шесть и семь лет колонии двум участникам «Маяковских чтений»
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В Тверском суде Москвы прошли прения сторон по делу участников «Маяковских чтений». Прокурор потребовал отправить Егора Штовбу и Артема Камардина на шесть и семь лет в колонию из-за чтения оскорбительных стихов о Донбассе, сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, гособвинитель также попросил штраф для обоих подсудимых в размере 500 тысяч рублей.

В материалах суда указано, что участники «Маяковских чтений» проходят по двум уголовным делам - о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства и о действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц с угрозой применения насилия.

Суд также приговорил ранее по этому делу Николая Дайнеко. Ему назначили наказание в виде четырех лет колонии.

Осенью прошлого года несколько человек устроили несанкционированную акцию рядом с памятником Маяковскому в Москве. Участники мероприятия прочитали стихи, которые оскорбили ополченцев и детей Донбасса. После задержания чтецы принесли свои извинения, следствие возбудило против них уголовное дело об экстремизме.

Накануне Дорогомиловский суд Москвы признал виновным полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова в административном нарушении. Ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

Суд Экстремизм Москва 2023

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