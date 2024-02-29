Известный тренер по хоккею умер на глазах у сына и жены в Екатеринбурге

Коллеги выразили соболезнования близким Жданова. Причины смерти 50-летнего спортсмена не уточнили.

По данным издания Ura.ru , учредитель клуба «Леда» Максим Жданов почувствовал сильное недомогание во время турнира в Екатеринбурге 27 февраля. Это случилось на глазах его девятилетнего сына и супруги.

Тренер встретил на корте спортсменов и во время разговора с ними внезапно упал. Жданову стали делать искусственное дыхание, после этого его передали скорой помощи.

Медики боролись за жизнь спортсмена около 40 минут, но спасти его не удалось. Позже стало известно, что у Жданова разорвалась аорта. За неделю до этого он жаловался на здоровье.