Известный публицист Максим Соколов ушел из жизни

«Максим скончался на даче в Тверской области», - рассказала жена Соколова Светлана.

Журналист много лет был ведущим обозревателем российских СМИ, работал с Первым каналом, где вел программу «Однако», с ВГТРК, НТВ, с газетами «Известия», «Коммерсант», журналом «Эксперт» и другими.

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал Соколова исключительным человеком с изысканным чувством юмора. Он добавил, что его смерть стала большой потерей и невосполнимой утратой.

Ранее стало известно о смерти журналиста Андрея Константинова. Он также был автором произведений, ставших основой киноцикла «Бандитский Петербург». Писатель ушел из жизни 13 декабря, ему было 60 лет. Смерть Константинова шокировала российского певца, композитора Игоря Корнелюка.