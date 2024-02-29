29 февраля 2024, 04:19

Известного педиатра арестовали после интервью журналистке-иноагенту

Pxhere
Читайте нас в: Google Новости

Педиатра и автора блога «Заметки детского врача» Сергея Бутрия арестовали на 10 суток после интервью журналистке Катерине Гордеевой*. Об этом стало известно из базы судов города Москвы.

Врача признали виновным по административному делу о возбуждении ненависти и вражды. Бутрию вынесли приговор еще 22 февраля. Его адвокат обжаловал решение суда, но последний отклонил апелляцию. Бутрия не выпустили из спецприемника.

Педиатр дал интервью почти год назад, но его заявления привлекли внимание силовиков в конце 2023 года. Они обратились в прокуратуру, где решили, что врач проявил неуважение к коллегам-патриотам своей антивоенной позицией.

«Высказывания, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц, выделенной по социальному признаку - „врачи, разделяющие ценности российского общества“», - говорится в решении суда.

Ранее бывшего заместителя главврача по ресурсному обеспечению одной из больниц Новокузнецка признали виновным в получении взятки в крупном размере, приговорив к восьми годам колонии строгого режима и штрафу на более чем 12,6 миллиона рублей.

*Признана иноагентом на территории России.

Врачи Приговоры Интервью Аресты Иноагенты
29 февраля 2024, 02:22
Жительница Кубани оставила пятерых детей в неотапливаемом доме на несколько дней
ru.freepik.com
Читайте нас в: Google Новости
В Краснодарском крае мать оставила пятерых детей, младшему из которых всего три года, в неотапливаемом доме и уехала на четыре дня. Прокуратура региона возбудила против женщины уголовное дело.

В Краснодарском крае мать оставила пятерых детей, младшему из которых всего три года, в неотапливаемом доме и уехала на четыре дня.

Прокуратура региона возбудила против женщины уголовное дело.

По данным ведомства, в конце января пятеро детей находились без родителей в неотапливаемом доме на хуторе Бейсужек Павловского района Кубани. Младшему из них три года, старшему - 10 лет. Температура в эти дни была около -4 градусов с сильными порывами ветра. Мать несовершеннолетних отправилась в гости в Брюховецкий район. Она обещала детям вернуться через несколько часов, но отсутствовала четыре дня. Женщина вернулась только по требованию полиции после изъятия детей.

«Малолетние в истощенном состоянии доставлены в лечебное учреждение, в котором им оказана медицинская помощь», - сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Против женщины возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Ранее в США погибла полуторогодовалая девочка. Ее мать оставила ребенка одну и уехала в отпуск на 10 дней.

Уголовное дело Дети Женщины Полиция Краснодарский край
29 февраля 2024, 00:26
Россиянам рассказали о способах отличить натуральные продукты от подделок
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Недобросовестные продавцы научились подделывать даже продукты питания, и вместо полезной и вкусной пищи существует риск получить отравление и остаться без денег. Нутрициолог Катерина Кузина в комментарии газете «Вечерняя Москва» назвала пять самых подделываемых продуктов и раскрыла способы их проверки во время покупки.

Самым подделываемым продуктом питания врач назвала мед. Недобросовестные торговцы давно научились подделывать полезное лакомство, выдавая за него смесь из сахара, крахмала и ароматизатора. На вкус подделку отличить сложно. Но существует давние и проверенные способы.

«Если на капельку меда капнуть йод и она посинеет, перед вами однозначно подделка. Также мед можно растворить в уксусе, фальсификат даст пену», - рассказала Кузина.

Нутрициолог добавила, что вместо сметаны можно получить смесь из пальмового масла и крахмала. Но для проверки молочный продукт придется купить, чтобы проверить, как он растворяется в кипятке. Суррогат оставит осадок и от употребления его в пищу лучше отказаться.

Самое большое количество подделок находится в секторе оливкового масла. За оригинальный и полезный продукт часто выдают подделку с примесями обычного подсолнечного «Когда выбираете масло еще в магазине, смотрите, чтобы на этикетке была надпись DOP. Это гарантирует, что все производство было в одном контролируемом регионе, - заявила Кузина. Также она призвала покупать оливковое масло только в бутылках из темного стекла.

Недобросовестные поставщики научились подделывать даже бутилированную воду, но определить налили в бутылку жидкость из-под крана или использовали для наполнения настоящую артезианскую впадину пока невозможно. Врач дала совет ориентироваться на известные марки и искать на бутылке знак ГОСТ.

Ранее исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина назвала основные признаки натурального сыра. Она отметила, что у продукта без примесей ровная текстура не слишком яркого света. Также настоящий сыр не трескается при нажатии и сохраняет свою форму.

Питание Врачи Продукты
28 февраля 2024, 23:38
Россиянки останутся без стриптизеров на 8 Марта
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В некоторых городах России разобрали всех стриптизеров для мероприятий, посвященных Международному женскому дню. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«„Дефицит“ артистов зафиксировали в Омске, Ханты-Мансийске и Мурманске. На очереди - Челябинск, где у стриптизеров осталось буквально несколько свободных окошек», - отметили в сообщении.

По данным канала, танцоры из Челябинска за пятиминутное выступление попросили восемь тысяч рублей. А в Мурманске организаторы праздников оценили услуги стриптизера в 40 тысяч рублей за 10-минутное выступление.

Екатеринбург выделился же тем, что готов поделиться своими артистами с другими городами. За приличную сумму мужчин готовы отправить даже за тысячу километров. Например, гастроли екатеринбургских стриптизеров в Ханты-Мансийске оценили в 90 тысяч рублей.

Порадовать женщин на 8 Марта можно не только зажигательными танцами, но и другими сюрпризами. Стилист Дарья Ломкова напомнила, что отличным подарком для представительниц прекрасного пола может стать парфюмерия.

Праздники Женщины Россия 8 Марта
28 февраля 2024, 22:34
«Европа содрогнется!» В России вспомнили пророчество Жириновского о Приднестровье
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В России вспомнили пророчество Владимира Жириновского о ситуации в Приднестровье. Слова политика, сказанные в 2020 году, привел Telegram-канал «Пул № 3».

На приведенном видео Жириновский напомнил, что в селе Колбасна lнаходится склад с оружием, которого хватит на всю третью мировую войну в Европе и стоят «отборные войска».

«Если взорвать то, что там есть, Европа содрогнется. <…> Наш ответ будет жесткий! Надо заранее им сказать, что вы кровью умоетесь и не успеете добежать до кишиневского аэропорта. И никто вас не защитит. Мы всех вас достанем», - заявил политик.

В среду, 28 февраля, съезд депутатов Приднестровья принял декларацию с решением обратиться к Федеральному собранию России с просьбой о защите от экономического давления со стороны Молдавии. Авторы документа напомнили, что Россия является гарантом и посредником в переговорном процессе с Молдавией, кроме того, на территории ПМР живут более 200 тысяч россиян.

Молдавия Видео Европа Россия Оружие Владимир Жириновский Приднестровье

Новости по теме