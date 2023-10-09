Израиль достал железные мечи слишком поздно? Кто виноват во вторжении ХАМАС в страну
Боевики ХАМАС ранним утром 7 октября начали операцию «Наводнение Аль-Аксы» против Израиля. По территории страны выпустили более двух тысяч ракет. Помимо этого, в несколько регионов вторглись группы вооруженных диверсантов. Ситуация в первый день эскалации показала, что вторжение стало неожиданностью для израильской армии и разведки. Теперь от властей требуют жесткого ответа за случившееся.
В ответ на действия ХАМАС Израиль впервые за 50 лет с начала войны Судного дня ввел пункт «40 алеф» основного закона страны. Государство официально перешло в состояние войны.
Против боевиков начали контроперацию «Железные мечи». В ближайшие два дня, по данным WP, ЦАХАЛ может начать наземное вторжение в сектор Газа. Глава Минобороны Израиля Йоав Галант уже объявил о его полной блокаде.
«Я приказал тотально осадить Газу - там не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все будет закрыто», - подчеркнул он.
По информации The Times of Israel, число погибших на территории Израиля в результате атак со стороны ХАМАС превысило 700 человек. Ранения получили более 2,2 тысячи жителей. Еще свыше 100 находятся в плену у боевиков. Среди них могут быть в том числе посетители фестиваля Nature Party в кибуце Реим.
«Прежде всего, это позор»
Хотя сейчас армия предпринимает все необходимые меры, чтобы справиться с боевиками и дать жесткий ответ на произошедшее, вопрос о том, как такое могли допустить, никуда не уходит. Издание Haaretz указывало, что жителям южных регионов страны в первые часы вторжения приходилось самим защищаться от боевиков.
«Прежде всего, это позор. Глубокий стыд наполняет наши сердца яростью, а глаза - слезами. Это личная трагедия, в первую очередь, для сотен семей, живущих недалеко от границы с Газой, которые переживают сущий ад», - указал автор материала.
На фоне происходящего немало обвинений прозвучало в адрес израильского «Моссада» и военных. Однако президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский выразил уверенность, что «Моссад» не виноват в том, что Израиль проспал атаку ХАМАС.
«Это не зона ответственности „Моссада“. Внутренней безопасностью и контрразведкой занимается „Шабак“. Проспали они, проспали военные, проспало политическое руководство», - подчеркнул эксперт в беседе с aif.ru.
Сатановский отметил, что провал, по его мнению, был предопределен, потому что из раза в раз после палестинских атак власти Израиля начинали операции против ХАМАС, но ни разу не довели их до конца.
«Когда вы проводите несколько военных операций, каждую из которых обрываете, не добившись уничтожения противника, получается именно то, что мы сейчас видим на улицах израильских городов», - добавил специалист.
Теории заговора и возможное развитие событий
Военный эксперт Борис Джерелиевский в беседе с «360» обратил внимание, что сейчас в израильском медиапространстве набирает популярность теория заговора, согласно которой ситуацию с вторжением спровоцировали и допустили целенаправленно для того, чтобы окончательно решить палестинский вопрос, уничтожить ХАМАС и фактически зачистить анклав сектора Газа, вытеснив его население в Египет.
«Вопрос в том, сумеет ли Израиль это сделать, остается открытым. Во-первых, палестинцы которые там оставались в течение 75 лет, вряд ли захотят уходить. Я не уверен, что наземная операция Израиля будет успешной, потому что она чревата огромными потерями. И мировая общественность тоже на это отреагирует», - подчеркнул собеседник «360».
По данным Минздрава Палестины, число погибших в секторе Газа увеличилось до 493 человек, а число пострадавших от ударов со стороны Израиля превысило 2,7 тыс. человек. Еще 15 человек погибли и более 50 получили ранения на Западном берегу реки Иордан.
Если говорить о причинах, по которым Израиль прозевал нападение боевиков, по мнению Джерелиевского, можно предположить, что ХАМАС мог получить системы РЭБ или организовать кибератаку, которая заблокировала работу системы слежения на границе страны.
«Но возникает вопрос другой - там достаточно большое количество агентуры в секторе Газа и в ХАМАС и в Исламском джихаде и по какой причине они не прореагировали, не сообщили о готовящемся нападении, непонятно», - констатировал эксперт.
Говоря о действиях военных, Джерелиевский выразил уверенность, что ЦАХАЛ в целом можно назвать несколько переоцененной армией: она уже давно не участвовала в масштабных боевых действиях. На фоне этого нельзя исключать некоторого снижения боеспособности, подготовки, уровня дисциплины.
«И мы видим достаточно много записей с пленными израильтянами, которые были захвачены утром 7 октября. Видим также кадры, как жители [на юге страны] сами отражали атаку боевиков. В реальности, действительно, прозевали, проспали это нападение. Думаю, что внутреннее расследование, если и будет иметь место, едва ли эти данные будут обнародованы», - заключил он.