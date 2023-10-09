Израиль достал железные мечи слишком поздно? Кто виноват во вторжении ХАМАС в страну

Двадцать пар зарегистрировали брак на станции метро «Маяковская» в Москве

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С начала 2023 года на станции метро «Маяковская» в Москве зарегистрировали брак 20 пар. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, церемония обычно проходит ночью, чтобы не мешать пассажирам. Несмотря на своеобразный формат во время мероприятия удается сохранить все традиционные элементы торжества.

«Вестибюль станции украшается свадебным декором, гости приветствуют пару под марш Мендельсона, звучит речь ведущей, молодожены ставят подписи в записи акта и обмениваются кольцами. В этом году в таком необычном формате поженились 20 пар», - отметила Ракова.

Возможность заключить брак на «Маяковской» появилась с 2021 года. За это время 45 молодоженов официально оформили свои отношения на площадке проекта «Новые адреса счастья».

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что для влюбленных специально готовят необычные площадки для бракосочетания. Именно поэтому станции московского метро стали прекрасной возможностью, чтобы скрепить союз.

По программе церемонию сопровождают всем известным маршем Мендельсона. С эскалатора спускаются молодожены, а после проходят по платформе к центру зала. Там их встречает ведущий и говорит речь, после чего партнеры обмениваются кольцами и ставят подписи в знак согласия вступления в брак. Далее им выдают первый семейный документ - свидетельство о заключении брака.

Чтобы провести свадьбу на «Маяковской», нужно приехать и подать лично заявление во Дворце бракосочетания № 1 и оплатить госпошлину в размере 350 рублей.

Ранее стало известно, что более 33 тысяч пар поженились в Москве за лето.