Изменение ядерной доктрины России допустили в Госдуме

«Если мы увидим, что вызовы и угрозы увеличатся, значит, можем что-то поправить в ней по времени применения ядерного оружия, принятия решения на это применение», - добавил собеседник агентства.

При этом Картаполов подчеркнул, что сейчас пока рано говорить об этом.

О том, что Россия может изменить ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия, ранее заявлял президент Владимир Путин.

Глава государства указывал, что на Западе витают идеи о том, что разрабатываемые взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.

В минувшую пятницу, 21 июня, президент сообщил, что в стране планируют и дальше развивать ядерную триаду , отметив, что она в том числе должна выступать гарантом сохранения баланса сил в мире.