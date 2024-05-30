«Изготовили индивидуальную вакцину». Профессор Чумаков рассказал о лечении Заворотнюк

По его словам, близкие Заворотнюк обращались в его Институт молекулярной биологии, специалисты которого создали инновационный способ борьбы с раком за счет вирусов. Однако семья так и не смогла решиться на рискованный метод.

Чумаков пояснил, что актрисе провели две операции, но у нее произошло два рецидива. Затем Заворотнюк отправили на лечение за рубеж. После этого, когда надежды практически не осталось, семья решила обратиться в Институт онкологии имени Петрова в Санкт-Петербурге.

«Там изготовили индивидуальную вакцину на основе ее раковых клеток. Процедура дорогая. В нашем институте, в Москве, в лаборатории пролиферации клеток, я тоже работал с ее клетками», - добавил профессор.

Он объяснил, что глиобластома - неоперабельная опухоль, потому что ее клетки «прорастают», как спрут. Несмотря на это, Заворотнюк удалили новообразование и назначили химиотерапию.

«Это удивительно, но у Анастасии действительно долгое время все было не так плохо, как обычно бывает при глиобластоме», - сказал врач.

Заворотнюк умерла в ночь на четверг в хосписе на 54-м году жизни. Рядом с ней до последней минуты был ее супруг Петр Чернышев.