30 мая 2024, 19:13

«Изготовили индивидуальную вакцину». Профессор Чумаков рассказал о лечении Заворотнюк

Global Look Press
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Семья Анастасии Заворотнюк за последние годы испробовала практически все методы лечения актрисы. Об этом «Свободной прессе» сообщил член-корреспондент РАН, профессор и заведующий лабораторией пролиферации клеток Петр Чумаков, наблюдавший артистку.

По его словам, близкие Заворотнюк обращались в его Институт молекулярной биологии, специалисты которого создали инновационный способ борьбы с раком за счет вирусов. Однако семья так и не смогла решиться на рискованный метод.

Чумаков пояснил, что актрисе провели две операции, но у нее произошло два рецидива. Затем Заворотнюк отправили на лечение за рубеж. После этого, когда надежды практически не осталось, семья решила обратиться в Институт онкологии имени Петрова в Санкт-Петербурге.

«Там изготовили индивидуальную вакцину на основе ее раковых клеток. Процедура дорогая. В нашем институте, в Москве, в лаборатории пролиферации клеток, я тоже работал с ее клетками», - добавил профессор.

Он объяснил, что глиобластома - неоперабельная опухоль, потому что ее клетки «прорастают», как спрут. Несмотря на это, Заворотнюк удалили новообразование и назначили химиотерапию.

«Это удивительно, но у Анастасии действительно долгое время все было не так плохо, как обычно бывает при глиобластоме», - сказал врач.

Заворотнюк умерла в ночь на четверг в хосписе на 54-м году жизни. Рядом с ней до последней минуты был ее супруг Петр Чернышев.

Болезни Врачи Онкология Умерла Анастасия Заворотнюк
30 мая 2024, 16:43
«Движение первых» запустило три летних научных исследования
Freepik
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Общероссийское общественно-государственное «Движение первых» запустило новые исследования. Любой желающий сможет помочь в составлении карты обитания птиц, адаптации растений или проведении опроса среди школьников.

Проекты называются «Крылья России», «Плоды науки» и «Разбираемся вместе», сообщили в пресс-службе движения. Первый касается составления карты обитания птиц в России, второй - вегетации и адаптации растений.

Третий предлагает провести опросы среди детей на тему понимания общечеловеческих понятий. Присоединиться к «Волонтерам науки», которые занимаются проектами, можно по ссылке.

Это совместный всероссийский проект ученых и общественности, который создали для решения важных научных задач. Каждый может почувствовать себя в роли ученого-исследователя и внести свой вклад в развитие науки. Участвовать в исследовательских работах российских ученых могут школьники и студенты, обучающиеся по программе среднего профессионального образования.

Ранее подмосковных школьников пригласили на конкурс интерактивных фотоальбомов. Его проводят в рамках проекта «Без срока давности».

Исследования Опросы Ученые Птицы Россия Школьники
30 мая 2024, 15:46
Сохранение безопасности. Почему на ЕГЭ в Воронеже инструкция оказалась важнее этики
РИА «Новости»
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Школьникам, испытавшим стресс еще до начала ЕГЭ в Воронеже, необходимо разрешить пересдать экзамен. Таким мнением с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко поделилась депутат, первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Скандал вокруг досмотра с раздеванием детей перед ЕГЭ в школе № 62 в Воронеже набирает обороты. Сотрудники пункта проведения экзамена заявили, что не нарушали никаких предписаний - инструкция оказалась важнее элементарных этических норм и человеческого отношения. Родители нескольких девочек обратились в прокуратуру.

ЕГЭ - это огромный шаг для детей в их жизнь. От экзамена зависит, в каком вузе они будут учиться, поступят они на бюджет или платное отделение, отметила Буцкая.

«Поэтому вчера Анна Юрьевна Кузнецова, вице-спикер Госдумы, обратилась с таким предложением к министру просвещения Сергею Сергеевичу Кравцову, чтобы для этих ребят, которые уже получили стресс, не доходя даже до парты, за которой они будут писать ЕГЭ, обязательно должна быть возможность этот ЕГЭ пересдать», - подчеркнула она.

Депутат добавила, что сотрудники пункта проведения экзамена выполняли свои профессиональные обязанности - они должны проверять детей при входе.

«Рамки стоят <…> не на шпаргалки. Понятно, что ни одна шпаргалка не запищит. Да и мобильный телефон тоже виден. Я хочу напомнить, что у нас рамки установлены изначально для сохранения безопасности детей в школе. <…> Здесь очень важно прописать для человека, который стоит на рамке, что ему делать, как ему реагировать», - подчеркнула парламентарий.

Сотрудник, который стоял на металлорамке в воронежской школе, объяснил, что выпускники сами поднимали одежду на эмоциях. Работника это шокировало.

ЕГЭ Дети Школы Депутаты Экзамены
30 мая 2024, 15:22
«Столько негатива». Запрет религиозной одежды назвали путем к дестабилизации обстановки
Unsplash
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Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков внес в парламент законопроект, разрешающий властям регионов и образовательным организациям регулировать ношение никабов и другой религиозной одежды, скрывающей лицо, в общественных местах. Отмечается, что цель проекта — борьба с террористическими угрозами, обеспечение безопасности жителей. Ведущая 360.ru Елена Кононова обсудила инициативу с основательницей бренда конфессиональной одежды IRADA Аминой Шабановой.

По мнению модельера, не стоит ставить в один ряд атрибуты религиозной одежды и борьбу с терроризмом и экстремизмом.

«Подобные инициативы, на мой взгляд, могут дестабилизировать обстановку. Потому что у нас великая огромная страна, многонациональная и многоконфессиональная, и конституция гарантирует каждому из нас свободу вероисповедания. Если женщина решает, что ей необходимо по каким-то своим убеждениям закрывать лицо, это ее право. А если у нее хотят проверить документы или еще что-то… мне кажется, скорее, в этом ключе надо думать - как грамотно проверить человека, не оскорбив и не обидев», - подчеркнула Шабанова.

Она отметила, что среди туристов в России, в Москве в том числе, много богатых арабов, которые, «по сути, участвуют в поддержке бизнеса» страны, оставляя здесь колоссальные суммы денег. И они носят никаб, потому что в их странах это «принято и нормально».

Собеседница 360.ru добавила, что часто несведущие люди путают хиджаб и никаб. Если, например, запретить из этого что-то одно, могут быть проблемы.

«Возникает столько негатива на этом фоне, это очень опасная история. Мы должны объединяться, быть вместе, сообща. Когда нас пытаются разъединить всевозможными способами, это нехорошо», - подытожила Амина Шабанова.

Ранее запретить никабы в России предложил глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев.

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков внес в парламент законопроект , разрешающий властям регионов и образовательным организациям регулировать ношение никабов и другой религиозной одежды, скрывающей лицо, в общественных местах. Отмечается, что цель проекта - борьба с террористическими угрозами, обеспечение безопасности жителей. Ведущая 360.ru Елена Кононова обсудила инициативу с основательницей бренда конфессиональной одежды IRADA Аминой Шабановой.

Одежда Запреты Россия
30 мая 2024, 14:38
«Хорошо, что больше не сыграешь». Потап высмеял смерть Заворотнюк
Global Look Press
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Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, известный под псевдонимом Потап, с издевкой отреагировал на смерть актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, артист разместил в своем Instagram* сторис с фотографией Заворотнюк, где она снята в роли Вики из сериала «Моя прекрасная няня». Снимок он сопроводил злорадствующей фразой о ее смерти.

«Ну что, Настя, было весело играть в образе, выставляющем всех украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь», - написал он.

Поклонники, включая украинцев, раскритиковали музыканта за такие слова. В итоге он решил сразу же удалить публикацию.

Анастасии Заворотнюк не стало 30 мая. Она скончалась ночью в результате тяжелого заболевания - рака головного мозга.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Болезни Музыка Актеры Шоу-бизнес Умерла Анастасия Заворотнюк

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