Избитую в Нижнем Тагиле 11-летнюю девочку выписали из больницы

«Потерпевшая в ходе драки девочка уже выписана из местной детской горбольницы, где она находилась на обследовании. Ее предполагаемые обидчики-одноклассники, 2011 и 2012 годов рождения, поставлены на учет в ПДН территориального ОВД», - заявил собеседник агентства.

Саму девочку воспитывает бабушка. Ее отец имеет три судимости, а мать сидит в тюрьме. Школьница стала жертвой избиения со стороны сверстников. Два брата-пятиклассника били ее ногами. Они также ударили в лицо другого мальчика. Мать хулиганов стояла рядом и снимала все на телефон.

Конфликт мог произойти после словесной перепалки. В школьной столовой один из братьев якобы случайно облил девочку. В учебном заведении проведут комплекс мер по предотвращению подобных ситуаций в будущем.

Ранее драка произошла между учащимися школы № 40 в Нижнем Тагиле. Старшеклассник оскорбил девочек из девятого класса. За них вступился одноклассник.