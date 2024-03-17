17 марта 2024, 20:09

Избирательные участки закрылись в Подмосковье

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В Москве, Московской области и регионах, которые находятся в одном часовом поясе со столицей, в 20:00 воскресенья, 17 марта, закрылись все участки для голосования на выборах президента России. Члены участковых комиссий приступили к подсчету голосов.

По данным Центризбиркома России , общая явка на выборах на данный момент превысила 73,33%.

Ранее стало известно, что избирательная явка в Московской области уже к середине третьего дня голосования превысила этот показатель по региону на прошлых президентских выборах. По данным на 15:00 она составила 66,51%. К этому моменту в Подмосковье проголосовали 4 134 350 избирателей.

Россия Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024 Москва
17 марта 2024, 17:48
Студентам приоритетных специальностей назначат стипендию в 30 тысяч рублей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент России Владимир Путин распорядился до 1 июня разработать стипендию в 30 тысяч рублей для студентов приоритетных специальностей. Такой пункт появился в перечне поручений на сайте Кремля.

«Правительству разработать проект об учреждении стипендии президента для студентов, осваивающих образовательные программы высшего образования, соответствующие приоритетам Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации», - указали в документе.

По поручению Путина, размер стипендии будет составлять 30 тысяч рублей в месяц. Новую выплату установят до 1 июня 2024 года взамен некоторых других президентских стипендий.

Ранее глава государства заявил, что в стране значительно повысят президентскую и правительственную стипендии. Обещание он дал на встрече со студентами в Челябинской области.

Выплаты в России Владимир Путин Студенты
17 марта 2024, 17:08
СК по поручению Путина до июля опубликует итоги расследования крушения Ил-76
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Следственный комитет до 1 июля обнародует результаты расследования причины крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Поручение об этом отдал президент России Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

Из текста поручения главы государства следует, что СК должен обнародовать результаты расследования обстоятельств и причин крушения Ил-76 в Белгородской области 24 января 2024 года. Доклад ведомство предоставит в срок до 1 июля этого года.

Ответственным назначили председателя ведомства Александра Бастрыкина.

По факту крушения Ил-76 возбудили уголовное дело о теракте. Самолет рухнул в нескольких километрах от села Яблоново. На борту находились шесть членов экипажа, сотрудники военной полиции и более 60 пленных украинских военнослужащих. Все они погибли.

Первоначальные результаты следственных действий, в том числе предварительные данные осмотра места происшествия, позволили сделать вывод о том, что Ил-76 подвергся атаке зенитной ракетой с территории Украины.

Уже 26 января следователи установили точку размещения зенитно-ракетного вооружения, из которого ВСУ поразили самолет. Это удалось сделать в том числе с помощью радиолокационных средств объективного контроля воздушного пространства. По данным СК, по самолету стреляли из района села Липцы Харьковской области.

Об идентификации останков всех погибших при крушении Ил-76 в Следственном комитете сообщили 1 февраля.

Владимир Путин Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
17 марта 2024, 16:17
Решение о референдуме в Крыму приняла избранная украинцами власть — Памфилова
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
На Западе осуждают референдум в Крыму в 2014 году, но при этом забывают о том, что решение о его проведении приняла власть, которую избрали граждане Украины. Об этом напомнила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Очень много спекуляций на Западе по этому поводу, когда употребляют такие грозные слова, как „оккупирование“, и так далее, но все мы с вами знаем, что [было] на самом деле», - указала она.

Памфилова обратила внимание, что на протяжении всех этих лет в западных странах не говорят о том, что решение о проведении общекрымского референдума приняла законно избранная власть еще в составе Украины.

«Это были депутаты, законодательные органы. Те, которых избирал народ. Представители народа, легитимно избранные. Никто не подвергал сомнениям легитимность их статуса», - подчеркнула глава ЦИК.

Десять лет со дня референдума о воссоединении Крыма с Россией исполнилось в минувшую субботу, 16 марта.

«Многолетнее стремление крымчан вернуться на родину превратилось во вспышку, все это сделало „крымскую весну“. Мы не шли в Россию ради каких-то интересов. Главным было вернуться к себе на родину», - подчеркнул председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

Крым Россия
17 марта 2024, 15:47
В Нижнем Новгороде приняли 8 рейсов из-за ограничений во Внукове, Домодедове и Жуковском
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова принял восемь рейсов из-за временных ограничений в аэропортах Москвы. Об этом РИА «Новости» сообщили представители воздушной гавани.

В пресс-службе уточнили, что аэропорт принял в качестве запасного аэродрома восемь самолетов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла.

«В настоящее время все они вылетели в пункт назначения», - добавили собеседники агентства.

Утром 17 марта в Росавиации сообщили, что аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский ввели временные ограничения на работу.

Меры приняли для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В этот период самолеты перенаправляли на запасные аэродромы. В 11:15 ограничения сняли.

Авиация

Новости по теме