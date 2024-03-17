Избирательные участки закрылись в Подмосковье
В Москве, Московской области и регионах, которые находятся в одном часовом поясе со столицей, в 20:00 воскресенья, 17 марта, закрылись все участки для голосования на выборах президента России. Члены участковых комиссий приступили к подсчету голосов.
По данным Центризбиркома России , общая явка на выборах на данный момент превысила 73,33%.
Ранее стало известно, что избирательная явка в Московской области уже к середине третьего дня голосования превысила этот показатель по региону на прошлых президентских выборах. По данным на 15:00 она составила 66,51%. К этому моменту в Подмосковье проголосовали 4 134 350 избирателей.