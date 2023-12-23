Ивлеевой предрекли скорую расплату за организацию «голой» вечеринки

Он подчеркнул, что особо благодарен сотрудникам силовых структур, которые оперативно сработали по запросу общества, недовольного открытой пропагандой ЛГБТ*.

«Это мракобесие. Арестовали первого извращенца, по-другому никак не скажу, на 15 суток. Я думаю, что Ивлеева будет следующей», - заявил Бородин.

Скандальная «голая» вечеринка прошла в московском клубе «Мутабор» в закрытом формате. На мероприятии собрались звезды российского шоу-бизнеса и известные блогеры.

Пока к ответственности привлекли только блогера VACÍO, который пришел на мероприятие в голом виде с носком на гениталиях. Суд отправил его под арест на 15 суток и выписал штраф за пропаганду нетрадиционных отношений. Исполнитель заявил, что к ЛГБТ* не имеет никакого отношения, так как интересуется только девушками.

Бородин написал обращение в Министерство культуры с требованием лишить певца Филиппа Киркорова звания народного артиста и отобрать все регалии за его появление в непотребном виде на организованной Ивлеевой вечеринке.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.