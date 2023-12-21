Ивлеева устроила «голую» вечеринку в Москве

По информации источника, требования на вход коснулись в основном дресс-кода, гостям нужно было использовать минимальное количество одежды.

Мероприятие посетили музыканты Филипп Киркоров и Лолита , журналистка Ксения Собчак, а также рэпер Николай Васильев, который прибыл на мероприятие в одних кроссовках.

Кроме того, среди гостей заметили Диму Билана, Джигана, Алену Водонаеву, Глюкозу и других. Сама Ивлеева появилась перед публикой в откровенном полупрозрачном черном платье с бриллиантовой цепью-колье на бедрах и подвеской с изумрудом.

Позже блогер вышла на связь с поклонниками. В своем Telegram-канале она ответила всем, кто подверг критике ее мероприятие.

«Говорят, что это какая-то „бесовщина“, хотя люди просто пришли в красивых полуобнаженных нарядах… Пусть это никогда не проходит. Я не хочу, чтобы в этой стране и вообще в мире было полное принятие друг друга. Когда все друг друга будут любить и принимать, станет очень скучно. Мы же просто загнемся от посредственности», - заявила она.

В сентябре Ивлеева поразила поклонников прогулкой в откровенном наряде без бюстгальтера на Неделе моды в Париже. До этого она обсудила с поклонниками свою форму до и после похудения. Ивлеева признавалась, что ей удалось сбросить до 14 килограммов в течение весны благодаря диетам и занятию спортом.