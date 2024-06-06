IVA Technologies и «Росконгресс» объявили о стратегическом партнерстве на ПМЭФ

Основным вектором сотрудничества станет организация совместных конгрессных и выставочных мероприятий двустороннего и многостороннего характера. Их направят на популяризацию проектов в IT-сфере. Стороны также договорились об обмене информацией: это позволит расширить партнерскую сеть и укрепить взаимодействие с иностранными партнерами.

Председатель правления, директор «Росконгресса» Александр Стуглев напомнил, что одним из основным направлений деятельности фонда стала поддержка высокотехнологичных российских компаний, которые способны предложить продукты мирового уровня «Для этого в структуре фонда даже создали специальную платформу - Территорию инноваций, которая масштабно представлена на нынешнем ПМЭФ», - заметил он.

Стуглев подчеркнул, что «Росконгресс» уверен в качестве и востребованности решений IVA Technologies. Фонд будет рад способствовать их продвижению как в России, так и на глобальном рынке.

Гендиректор IVA Technologies Станислав Иодковский сказал, что соглашение стало важным шагом для компании, открывшим новые перспективы развития и позволившим представить ее решения на мероприятиях фонда в России и за рубежом.

«Мы развиваемся и создаем лидерские решения для корпоративных коммуникаций. Продукты экосистемы IVA закрывают потребности любого уровня сложности для бизнес-структур и государственных компаний, создавая единое информационное пространство», - поделился он, выразив уверенность, что сотрудничество с «Росконгрессом» окажется плодотворным.