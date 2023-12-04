Итоги технологического конкурса SportTech подвели в Москве

По ее словам, говоря о спортивных технологиях, подразумевают новшества не только для профессиональных спортсменов, но и для любителей. Именно поэтому внимание обращали и на передовые российские технологии, которые в перспективе могут повысить уровень жизни. Например, система, выявляющая несовершенства опорно-двигательного аппарата, может быть очень полезна и для обычного человека.

«В финал конкурса вышли как раз такие проекты. Разработчики 12 лучших решений подпишут соглашения о пилотном тестировании с ведущими спортивными российскими организациями и крупными компаниями», - подчеркнула Кострома.

Технологический конкурс SportTech стартовал 14 августа и завершился насыщенным демоднем. В течение всего времени участники общались с экспертами, получали новые знания в области бизнеса и предлагали свои решения стратегическим партнерам.

В результате отобрали несколько проектов, с которыми будут сотрудничать и дальше. Сейчас уже подписывают договоры, планируют пилотные тестирования и обговаривают способы интеграции передовых технологий в практическую работу разных учреждений.

Участниками чемпионата «Технолидеры Москвы» стали 90 команд со всей России.

В столице назвали победителей технологического конкурса SportTech, в рамках которого отобрали 12 инновационных решений. Финалисты уже подписывают договоры о сотрудничестве и пилотном тестировании разработок. Об этом сообщила глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома.