04 декабря 2023, 09:48

Итоги технологического конкурса SportTech подвели в Москве

Сайт мэра и правительства Москвы
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В столице назвали победителей технологического конкурса SportTech, в рамках которого отобрали 12 инновационных решений. Финалисты уже подписывают договоры о сотрудничестве и пилотном тестировании разработок. Об этом сообщила глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома.

По ее словам, говоря о спортивных технологиях, подразумевают новшества не только для профессиональных спортсменов, но и для любителей. Именно поэтому внимание обращали и на передовые российские технологии, которые в перспективе могут повысить уровень жизни. Например, система, выявляющая несовершенства опорно-двигательного аппарата, может быть очень полезна и для обычного человека.

«В финал конкурса вышли как раз такие проекты. Разработчики 12 лучших решений подпишут соглашения о пилотном тестировании с ведущими спортивными российскими организациями и крупными компаниями», - подчеркнула Кострома.

Технологический конкурс SportTech стартовал 14 августа и завершился насыщенным демоднем. В течение всего времени участники общались с экспертами, получали новые знания в области бизнеса и предлагали свои решения стратегическим партнерам.

В результате отобрали несколько проектов, с которыми будут сотрудничать и дальше. Сейчас уже подписывают договоры, планируют пилотные тестирования и обговаривают способы интеграции передовых технологий в практическую работу разных учреждений.

Участниками чемпионата «Технолидеры Москвы» стали 90 команд со всей России.

В столице назвали победителей технологического конкурса SportTech, в рамках которого отобрали 12 инновационных решений. Финалисты уже подписывают договоры о сотрудничестве и пилотном тестировании разработок. Об этом сообщила глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома.

Технологии Москва 2023
04 декабря 2023, 10:55
Умер искусствовед и культуролог Олег Кривцун
Википедия
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Известный российский искусствовед, культуролог и редактор научного журнала «Художественная культура» Олег Кривцун скончался в Москве. Ему было 69 лет. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным авторов статьи, мужчина умер в ванной в своей квартире на Кудринской площади в Пресненском районе Москвы. Его тело пролежало там около трех дней. Академика нашла домработница, когда пришла наводить порядок.

Предварительная причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность. Точнее станет известно по итогам судмедэкспертизы. Следов насильственной смерти на теле не обнаружили.

Олег Кривцун - российский искусствовед, культуролог и философ и ведущий специалист в области истории русского и зарубежного искусства Нового и Новейшего времени. Он написал и опубликовал девять монографий об истории искусства.

Москва 2023
04 декабря 2023, 10:46
Почти 1,4 тысячи катков откроют в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Этой зимой в Москве будут работать около 1,4 тысячи катков с естественным и искусственным льдом, из них — 39 площадок в парках. Все находятся в разных районах столица, поэтому жителям города не нужно уезжать далеко от дома, чтобы насладиться сезонными развлечениями. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Этой зимой в Москве будут работать около 1,4 тысячи катков с естественным и искусственным льдом, из них - 39 площадок в парках. Все находятся в разных районах столица, поэтому жителям города не нужно уезжать далеко от дома, чтобы насладиться сезонными развлечениями. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В Москве можно найти каток на любой вкус. На некоторых из них учились кататься на коньках еще жители дореволюционной Москвы. Например, ледовый каток на Чистопрудном бульваре работает уже больше века - с 1914 года.

Кроме того, хоккейная коробка площадью более 1400 квадратных метров появилась для горожан у станции метро «Тимирязевская». Там тренировались известные спортсмены Валерий Харламов и Анатолий Тарасов.

Сейчас для любителей зимнего спорта доступны катки с искусственным покрытием. Их можно найти во многих дворах недалеко от жилых домов, в парках и на природных территориях города.

Многие из спортивных коробок работают ежедневно до позднего вечера, а некоторые - круглосуточно. Совсем скоро москвичи насладятся катками с естественным покрытием. Для этого нужно было дождаться устойчивой минусовой температуры.

Этой зимой для жителей и гостей столицы будут доступны развлечения в парках, скверах и во дворах. Желающие любого возраста смогут отправиться на катки, лыжные трассы и горнолыжные склоны.

Всего по плану запустят 4075 объектов, включая 1387 катков, 396 лыжных трасс общей протяженностью 503,4 километра. В этом зимнем сезоне также появятся и новые объекты. Например, два катка с искусственным льдом в парке 850-летия Москвы.

Ранее жителей столицы пригласили на бесплатные катки «Московских сезонов».

Отдых Москва 2023 Парки
04 декабря 2023, 10:43
Службу СМЕРШ возродят в России
РИА «Новости»
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В России возродили службу контрразведки СМЕРШ, которая будет работать на новых территориях. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев в своем Telegram-канале.

По его словам, нужно «чуть иначе относиться к вопросам защиты». А новая служба будет работать по принципу советской военной контрразведки.

«Мы говорили про СМЕРШ, сегодня создали управление, которое таким примерно образом работает на новых территориях», - указал депутат.

Как отметил парламентарий, подобное управление должно работать и в других российских регионах. Он заверил, что базируемым на Дальнем Востоке кораблям тоже грозит опасность. Поэтому необходимо продумать меры защиты.

Федеральная служба безопасности задержала украинского шпиона в ЛНР. В республике он собирал информацию о расположении российских войск. По данному факту по статье о шпионаже возбудили уголовное дело.

Разведка Госдума РФ
04 декабря 2023, 10:22
Около 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве за минувшие сутки выпало 25-30% месячной нормы осадков. На метеостанции ВДНХ зафиксировали 13 сантиметров снега, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«В Москве, на базовой метеостанции ВДНХ, за минувшие сутки выпало 13 миллиметров осадков, или 25% от месячной нормы осадков. Другие столичные метеостанции зафиксировали: Тушино - 13 миллиметров, Балчуг - 15 миллиметров, МГУ - 16 миллиметров», - написал он.

Тишковец добавил, что высота снежных сугробов достигла небывалых показателей. К тому же она увеличилась вдвое к утру сегодняшнего дня. Например, вчера на ВДНХ было 19 сантиметров снега, а сегодня - уже 30. Это в четыре раза выше нормы для начала декабря, что повторило рекорд 71-летней и 19-летней давности.

Сегодня в Москве синоптики спрогнозировали до -5… -7 градусов днем, а в области - -4… -9 градусов.

Порывы западного ветра достигнут трех-восьми метров в секунду. Давление немного вырастет и составит 747 миллиметров ртутного столба.

Прогноз погоды Снегопад Москва 2023 Погода в Москве

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