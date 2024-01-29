Итоги работы кластера «Ломоносов» за год подвели в Москве

Она уточнила, что в кластер вошли инновационные компании, занимающиеся робототехникой, биомедициной, экологией, информационными технологиями. Они разместились на площади в 65 тысяч квадратных метров. Компании получили возможность разместиться в выставочных залах, лабораториях и офисных помещениях. Для совместной работы над инновациями в кластере собрали более 1,6 тысячи специалистов разного профиля.

Кластер «Ломоносов» способен предложить резидентам - как стартапам, так и зрелым компаниям - комплексные услуги по поддержке и развитию их проектов, отметила Сергунина.

«У большинства из них уже есть собственные запатентованные разработки», - подчеркнула заммэра.

Ранее стало известно о том, что за неделю свыше 250 предпринимателей Подмосковья зарегистрировали ИП на «Госуслугах». Это почти в пять раз больше, чем неделей ранее.