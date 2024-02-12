Итоги конкурса рецензий «Вдумчивый читатель» подвели в Москве

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В финальном этапе соревновались 55 участников со всей России, в том числе - из Екатеринбурга, Новосибирска, Архангельской области и Воронежа.

«Лидерами по числу заявок стали Москва, Санкт-Петербург и Иркутск», - отметила Наталья Сергунина.

Конкурсантов приглашали поделиться своими впечатлениями о произведениях современной детской литературы, представленных в каталогах Центральной городской детской библиотеки имени А. П. Гайдара. Рецензии проходили оценку на двух уровнях - местных библиотек и экспертного жюри.

Среди детей победу одержали Кирилл Чернов и Анна Гриценко, среди взрослых - Анна Гриценко. Книгой, отмеченной знаком «Выбор „Вдумчивого читателя“», стала «Чукля» Александры Созоновой, ставшая рекордсменом по количеству полученных отзывов.

Ранее победительниц конкурса «Юная краса Химок» наградили в социальном комплексе «Восход». За звание боролись 27 девушек в возрасте от четырех до 15 лет.