Итоги конкурса плакатов подвели в «АиФ»

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В сегодняшних реалиях доступнее всего выразить свою позицию с помощью плаката, понятного всем от мала до велика. По этой причине организаторы проекта «Война и мир языком плаката» провели конкурс среди молодых художников-плакатистов. Авторам предстояло выбрать для работы одну из пяти номинаций: «Своих не бросаем», «Я еду на Донбасс», «Культурный фронт», «Мы вместе!» и «Будущее Донбасса». Готовые плакаты опубликовали на специально созданном ресурсе, чтобы люди смогли проголосовать за наиболее понравившуюся работу. Конкурс также судило жюри из профессиональных художников. Они выбрали из более чем 200 работ авторов от Калининграда до Урала 30 лучших плакатов.

В конкурсе агитплакатов участвовали ученики российских художественных школ, сотрудники дизайн-студий, студенты вузов, дизайнеры и известные живописцы.

По словам главного редактора издания, этот конкурс пока провели на межрегиональном уровне, но в перспективе «АиФ» планирует вывести его на федеральный уровень, и привлечь максимальное количество художников со всей страны.

Ранее москвичей в возрасте от 18 до 35 лет пригласили принять участие в фотоконкурсе «Наследие в объективе». Заявки на него можно подать до 8 ноября включительно.