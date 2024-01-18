Итоги дней регионов подвели на выставке «Россия»

Председатель Оргкомитета выставки и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко отметил заслугу команд всех регионов в создании уникальной экспозиции.

«Все по-настоящему вложили душу, продемонстрировали главные достижения страны, показали свои традиции и культуру, рассказали о туристическом и инвестиционном потенциале. На самом деле - сделали гораздо большее: помогли людям почувствовать себя частью большой страны, дали уверенности в будущем и мотивировали на то, чтобы самим добиваться новых достижений», - заявил он.

В ходе проведения дней регионов эксперты НИУ ВШЭ и Экспертного института социальных исследований провели опрос более четырех тысяч человек. У них поинтересовались, какие чувства у гостей вызвала выставка.

Подавляющее большинство заявило, что экспозиция вселила веру в будущее и уверенность в завтрашнем дне. По их словам, выставка придала сил и вызвала желание попробовать что-то новое. Кроме того, экспозиция вызвала чувство гордости за страну.

Многие регионы получили поддержку и новые возможности для развития: на полях выставки губернаторы подписали многомиллиардные инвестиционные соглашения.

«Сама идея организации Выставки - замечательная. Хочу поблагодарить президента за возможность, которая представили каждом: масштабно рассказать о том, что происходит в регионе, о наших красотах и достижениях, об уникальных людях», - заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Глава Мурманской области Андрей Чибис согласился с коллегой и добавил, что масштабный проект подарил гордость за всю страну.

«Для нас выставка и дни региона - это не только презентация Мурманской области. Мы подписали соглашения более чем на 50 миллиардов рублей, в том числе о строительстве нового морского контейнерного терминала, соглашение о жилищном строительстве», - поделился он.

День Московской области прошел на выставке «Россия» 27 декабря. Открыл стенд региона губернатор Андрей Воробьев. Он рассказал, что гости могут написать письмо Деду Морозу и создать новогоднюю открытку с помощью GigaChat. Кроме того, посетители смогли узнать о самых интересных местах Подмосковья при помощи 3D-путешествия, узнать об уникальных художественных промыслах , которые есть в Московской области, попробовать продукцию местных фермеров.

Завершился День Московской области большим концертом на главной уличной сцене. В нем выступили популярные исполнители - Seville, Ваня Дмитриенко, Диана Анкудинова и Niletto.

За вклад и создание уникальной экспозиции выставки «Россия» руководители ряда регионов или их представители получили от Сергея Кириенко памятные статуэтки.

За лучшее представление региона награды получили Мурманская Ярославская и Нижегородская области, а также республика Башкортостан. В специальной номинации «За лучшее информационное освещение» были отмечены Ульяновская и Кемеровская области и Республика Мордовия.

Ивановская, Иркутская, Калужская и Омская области подготовили лучшие концертные программы.

Лучшим гастрономическим представлением региона признали Республику Саха (Якутия) и Владимирскую область. За поддержку местных производителей награды вручили Ленинградской, Воронежской и Оренбургской областям, Республике Карелия и Луганской Народной Республике. В номинации «Новогодняя Россия» отмечены Липецкая, Челябинская, Рязанская и Томская области, а также Республика Крым.

Самой гостеприимной признали Москву, лучшей просветительской деятельностью отметилась Самарская область, а стенд Пермского края признали самым технологичным. Чувашская Республика получила награду в номинации «Образ выставки».