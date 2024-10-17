17 октября 2024, 19:51

«Итог? Страны не стало». Показ одного фильма развалил СССР

РИА «Новости»
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Советский Союз развалился после показа одного фильма — «Интердевочка». Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания нижней палаты парламента.

Советский Союз развалился после показа одного фильма - «Интердевочка». Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания нижней палаты парламента.

«Все рукоплескали, очереди в кинотеатр, секретари ЦК [КПСС] ходили смотрели. Итог? Страны не стало», - заявил парламентарий.

Двухсерийный фильм «Интердевочка» - это драма о жизни валютной проститутки. Днем она работает медсестрой, а по ночам у нее совсем другая профессия. При этом женщина мечтает выйти замуж за иностранца.

В главной роли - Елена Яковлева, известная зрителям по сериалу «Каменская». Этот фильм стал одним из самых популярных во времена перестройки и лидером советского проката в 1989 году. Он был удостоен премии Токийского международного кинофестиваля 1989 года.

Володин подчеркнул, что стране стоит снимать фильмы, пропагандирующие здоровый образ жизни.

«Если будут снимать фильмы, где пропагандируется здоровый образ жизни, мы поддержим», - сказал он.

Ранее президент Владимир Путин рассказал, что Запад с самого развала Советского Союза начал работать с сепаратистами и террористическими организациями. Европа не скрывала, что хотела поделить Россию на части.

СССР Сериалы Фильмы
17 октября 2024, 18:17
«Одноклассники» представили номинации на первой премии для фуд-блогеров
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Начался прием заявок на первую в России масштабную «Фуд-премию 2024», организатором которой является компания VK. Соцсеть «Одноклассники» представит в рамках конкурса две специальные номинации: «Лучший мастер-класс по кулинарии» и «Семейный рецепт».

Первой номинации удостоятся участники, создавшие самый полезный и информативный видеоурок по приготовлению блюда, а второй - представившие наиболее необычные семейные рецепты, передаваемые из поколения в поколение.

В качестве жюри выступят телеведущий Александр Белькович, фуд-блогер Макс Брандт, гастро-критик Артем Карисалов, а также руководитель Всероссийского проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова. Участвовать в мероприятии будут рестораторы, шеф-повара, кулинары-любители и гастрономические обозреватели.

Ранее «Одноклассники» запустили кулинарное шоу «Тот самый вкус». В программах ведущие покажут зрителям, как правильно приготовить известные блюда СССР.

Еда Соцсети
17 октября 2024, 12:48
«У него осложнения». Адвокат — о заболевании отбывающего срок Ефремова
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Адвокат российского актера Михаила Ефремова Юрий Падалко подтвердил в интервью 360.ru информацию о том, что состояние актера, отбывающего срок в колонии за смертельное ДТП, ухудшилось. За артистом следят медики.

«Его лечат, то есть не критичный», - подчеркнул Падалко.

Он добавил, что недавно давал интервью по этому поводу.

«У него ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких - прим. ред.), это заболевание хроническое легких. Естественное, есть ухудшение здоровья, потому что, во-первых, возраст, во-вторых, погода. Да, у него осложнения, но его обследуют, лечат», - подчеркнул адвокат.

Ефремов получил 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Актер находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной, водителя спасти не удалось.

Ранее подруга Михаила Ефремова заявила, что актер «умирает». По ее словам, мужчина за время заключения постарел как минимум на 20 лет, у него выпали зубы и практически не осталось здоровья.

Адвокаты Михаил Ефремов Авария с актером Михаилом Ефремовым в Москве
17 октября 2024, 11:49
Оставшимся без света жителям Иркутской области посоветовали закупаться печками
Unsplash
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Жителям Иркутской области следует иметь запасные источники питания на случай отключения света. Об этом заявил начальник управления энергетики и газификации МинЖКХ Иркутской области Сергей Малинкин, сообщил РБК.

Во время встречи с жителями оставшегося без тепла села Урик он посоветовал им приобрести печки. По его словам, это поможет сохранить «живучесть» в любую погоду.

«Без печи жить - это термин есть такой: беспечность. Вы как глава семьи должны думать о надежном теплоснабжении», - обратился иркутский чиновник к одному из селян.

Без электроэнергии местные жители остались из-за отказа энергетиков подключать дома к линии электроснабжения, отметило издание.

Ранее из-за проблем с отоплением власти ввели режим повышенной готовности в Североморске. На фоне этого в отставку ушел глава города Олег Прасов. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис потребовал от местных чиновников разобраться с ситуацией в сфере ЖКХ.

ЖКХ Иркутская область
16 октября 2024, 21:47
Стало известно, почему подорожало сливочное масло
РИА «Новости»
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Наценки торговых сетей, которые составили более 70%, стали одной из причин удорожания сливочного масла в России, рассказал ТАСС зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Он уточнил, что на ценообразовании сказались и некоторые другие факторы.

Речь идет об увеличении затрат на закупку сырого молока и молочных жиров, логистику и упаковку.

«На цены также влияет рост ключевой ставки, дефицит кадров и проблемы с обслуживанием иностранного оборудования. Не стоит забывать о наценке торговых сетей, которая в среднем составляет более 70%», - объяснил Леонов.

Он уточнил, что средние оптовые цены на килограмм масла составляют 606,4 рубля за килограмм. Средние розничные - около 1040 рублей, добавили авторы статьи. В январе масло в магазинах стоило на 20,4% дешевле.

«Чтобы цены на полке росли минимально, необходимо, чтобы торговые сети вслед за поставщиками снижали собственную наценку», - добавил Дмитрий Леонов.

Сливочное масло производят и в Московской области. За первые семь месяцев текущего года там изготовили семь тысяч тонн продукта.

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