Итальянский журналист рассказал, какой вопрос хочет задать Путину

«Я хочу спросить Владимира Путина о русских и итальянцах. Нас многое связывает - история, традиции, культура», - сказал он.

Лоруссо отметил, что последние два года живет в Луганске. По его словам, итальянцам важно доносить правду об истинной ситуации в республиках Донбасса.

«Я живу в Луганске уже два года, потому что это важно. Раньше проживал в Риме, там осталась моя жена. Итальянцам нужна правдивая информация о всей ситуации», - добавил журналист.

Мероприятие начнется в полдень по московскому времени в Гостином Дворе в Москве.