Итальянские корма для животных Hill’s больше не будут ввозить в Россию

По информации Россельхознадзора, на предприятии по производству кормов выявили нарушения.

«Инспекция показала отсутствие лабораторного контроля за компонентным составом кормов, заявленным на маркировке, недостаточную температурную обработку сырья в процессе производства кормов, а также отсутствие сведений и документов о происхождении сырья, используемого при производстве кормов для кошек и собак», - рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно о массовых жалобах владельцев животных на червей в американском корме Hill’s. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. В Россельхознадзоре напомнили, что корма для животных из США запретили ввозить в Россию еще в 2021 году.

Россельхознадзор с 6 февраля приостановит ввоз кормов итальянской компании Hill’s. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ведомства.